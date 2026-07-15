Πολιτική διάσταση στον αποψινό ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας έδωσε η αντιπρόεδρος της χώρας, Βικτόρια Βιγιαρουέλ, χαρακτηρίζοντας τους Άγγλους «σφετεριστές πειρατές» και «εισβολείς».

Η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αγγλία στον ημιτελικό του Μουντιάλ και ο πόλεμος στα νησιά Φόκλαντ μαζί με την προϊστορία των αναμετρήσεων ανάμεσα στις δύο ομάδες έχει προσθέσει μπόλικη ίντριγκα γύρω από το πολυαναμενόμενο παιχνίδι.

Η αντιπρόεδρος της Αργεντινής χαρακτήρισε τους Βρετανούς «πειρατές»

Η Βικτόρια Βιγιαρουέλ, αντιπρόεδρος της χώρας υπό τον εκκεντρικό πρόεδρο Χαβιέ Μιλέι, έκανε ευθεία επίθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναφερόμενη στον πόλεμο των Φόκλαντ, που έγινε το 1982 και προκάλεσε τον θάνατο περίπου 650 Αργεντίνων, 244 Βρετανών και τριών κατοίκων των νήσων που αποτελούν έδαφος υπό βρετανική κυριαρχία.

«Αύριο παίζουμε εναντίον των σφετεριστών πειρατών. Δεν είναι απλώς ένας ακόμη αγώνας», έγραψε η Βιγιαρουέλ στο X.

Mañana jugamos contra los piratas usurpadores.

No es un partido más.

No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores.

¡Aguante Argentina! Porque… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026

«Δεν πρόκειται να είμαι πολιτικά ορθή ή ψύχραιμη· εναντίον των Άγγλων, είναι πάντα κάτι παραπάνω. Είναι οι Μαλβίνες, είναι ο Ντιέγκο, είναι ο τελευταίος αγώνας του Λέο, και είναι το να βάλουμε φρένο στους εισβολείς».

Η τελευταία της δήλωση για τα Φόκλαντ είχε προβληματίσει

Ο βρετανικός Telegraph θυμίζει πως τον Απρίλιο, η Βιγιαρουέλ είχε κάνει μια δήλωση που είχε προβληματίσει ακόμα και Αργεντίνους αξιωματούχους.

Τότε είχε διαρρεύσει ένα υπόμνημα του Πενταγώνου που υποδείκνυε ότι η Ουάσιγκτον ίσως αναθεωρήσει τη στάση της σχετικά με τις Νήσους Φόκλαντ ως μέσο πίεσης έναντι των συμμάχων του ΝΑΤΟ – μεταξύ αυτών και το Ηνωμένο Βασίλειο – που αρνούνται να συμμετάσχουν στον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Η Βιγιαρουέλ λοιπόν, με βάση αυτό το υπόμνημα φέρεται να είχε απευθυνθεί στους κατοίκους των νησιών καλώντας τους να «επιστρέψουν στην Αγγλία».

Πηγή: iefimerida.gr