Μία μητέρα και ένα βρέφος έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 15 Ιουλίου, στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου–Αγίου Νικολάου, στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν σοβαρά ο σύζυγος της γυναίκας και ακόμη ένα ανήλικο παιδί.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων έλαβε κλήση περίπου στις 18:20 για σοβαρό τροχαίο που αφορούσε σύγκρουση βυτιοφόρου με επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γονείς με τα δύο ανήλικα παιδιά τους και το οποίο είχε ξένες πινακίδες κυκλοφορίας.

Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού, χρησιμοποιώντας ειδικό διασωστικό εξοπλισμό. Από το όχημα ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μία γυναίκα και ένα βρέφος, ενώ ένας άνδρας και ένα ανήλικο παιδί απεγκλωβίστηκαν σοβαρά τραυματισμένοι με την πρώτη αναφορά να μιλάει για κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Στο σημείο έφτασε άμεσα το ΕΚΑΒ και επιχείρησε με μία μηχανή ταχείας κυκλοφορίας ενώ στη συνέχεια έφτασαν στο σημείο 3 ασθενοφόρα όπου μετέφεραν τους τέσσερις επιβαίνοντες του αυτοκινήτου αλλά και τον οδηγό του βυτιοφόρου στο νοσοκομείο Πολυγύρου και από εκεί στη συνέχεια θα διακομιστούν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

protothema.gr