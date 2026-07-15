Δημόσια υποστήριξή προς τη Μαρίν Λεπέν, ενόψει των κρίσιμων προεδρικών εκλογών στη Γαλλία, εξέφρασε δημόσια ο Έλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και ιδιοκτήτης της πλατφόρμας X, της Tesla και της SpaceX.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Τετάρτη, ο Μασκ χαρακτήρισε τη Λεπέν ως «την τελευταία ελπίδα της Γαλλίας», σχολιάζοντας δημοσίευμα που αναφερόταν στις θετικές δημοσκοπικές επιδόσεις της επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς.

Η Λεπέν ανακοίνωσε επισήμως την περασμένη εβδομάδα την τέταρτη υποψηφιότητά της για την προεδρία, αφού εφετείο της επέτρεψε να συμμετάσχει στις εκλογές, παρά το γεγονός ότι είχε κριθεί ένοχη για υπεξαίρεση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες και έχει προσφύγει σε ανώτερο δικαστήριο, επιδιώκοντας την ανατροπή της απόφασης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μασκ παρεμβαίνει στη δημόσια συζήτηση για την ευρωπαϊκή πολιτική. Τα τελευταία χρόνια έχει εκφράσει επανειλημμένα τη στήριξή του σε δεξιά και ακροδεξιά κόμματα και πολιτικούς. Τον Μάιο είχε δηλώσει ότι το κόμμα Restore Britain του Ρούπερτ Λόου είναι το μόνο που μπορεί να «σώσει τη Βρετανία», ενώ κατά καιρούς έχει αναδημοσιεύσει αναρτήσεις του Βρετανού ακροδεξιού ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον.

Μέχρι σήμερα, ωστόσο, δεν είχε ταχθεί ανοιχτά υπέρ κάποιου συγκεκριμένου υποψηφίου στη Γαλλία.

Η σχέση του Μασκ με τη γαλλική πολιτική υπήρξε πιο σύνθετη τα προηγούμενα χρόνια. Το 2022 είχε συναντηθεί με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, δηλώνοντας ότι ήταν «τιμή» του η συνομιλία τους. Επιπλέον, είχε στηρίξει τη μεταρρύθμιση της γαλλικής κυβέρνησης για την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης, μια ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη απόφαση, την οποία η Λεπέν έχει δεσμευθεί να ανατρέψει εφόσον εκλεγεί.

Παράλληλα, ο Μασκ βρίσκεται αντιμέτωπος και με νομικές προκλήσεις στη Γαλλία. Οι γαλλικές αρχές διερευνούν ποινικά το chatbot τεχνητής νοημοσύνης Grok της πλατφόρμας X, μετά από καταγγελίες για τη διάδοση σεξουαλικά explicit deepfake περιεχομένου και προηγούμενες αντισημιτικές απαντήσεις. Στο πλαίσιο της έρευνας, τα γραφεία της εταιρείας στο Παρίσι ερευνήθηκαν τον Φεβρουάριο, ενώ ο Μασκ κλήθηκε από τους Γάλλους εισαγγελείς να καταθέσει τον Απρίλιο, χωρίς όμως να ανταποκριθεί στην κλήση.

naftemporiki.gr