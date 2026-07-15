Το Κοινοβούλιο ως πρωθυπουργός αποχαιρέτησε συγκινημένος ο Κιρ Στάρμερ, ο οποίος καταχειροκροτήθηκε στην τελευταία του εμφάνιση.

Με εμφανή συγκίνηση αποχαιρέτησε το βρετανικό Κοινοβούλιο ο απερχόμενος πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ολοκληρώνοντας την τελευταία του εμφάνιση στην «Ώρα του Πρωθυπουργού» με τη φράση: «Αυτό είναι το τέλος της πολιτικής μου διαδρομής».

Απαντώντας σε ερώτηση της βουλευτού των Εργατικών Κάρολιν Χάρις, την οποία ευχαρίστησε για τη «στήριξη και τη φιλία» προς τον ίδιο και την οικογένειά του, ο Στάρμερ δήλωσε ότι κάθε πρωθυπουργός γνωρίζει πως κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα να παραδώσει τη σκυτάλη.

«Αυτή η ημέρα ήρθε για μένα. Μέσα σε έξι χρόνια περάσαμε από την ιστορική ήττα του 2019 στην ιστορική νίκη του 2024 και, έπειτα από δύο χρόνια στην κυβέρνηση, αφήνω τη χώρα σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι την παρέλαβα. Είμαι περήφανος για όλα όσα πετύχαμε», είπε.

🚨 BREAKING: Keir Starmer receives a standing ovation from Labour and Lib Dem MPs as he concludes his ever final answer at PMQs



"To all across the country who struggle to be seen or heard, you're the reason I came into politics. To my wife and children, I love you. Goodbye" pic.twitter.com/fAQnm9HyZb — Politics UK (@PolitlcsUK) July 15, 2026

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός ευχαρίστησε τους συνεργάτες του, τους βουλευτές και τους δημόσιους λειτουργούς, ενώ διαβεβαίωσε ότι θα στηρίξει τον διάδοχό του και όλους τους συναδέλφους του στη Βουλή.

Κλείνοντας την ομιλία του, απηύθυνε προσωπικό μήνυμα στη σύζυγο και τα παιδιά του, λέγοντας: «Σας αγαπώ».

Καθώς αποχωρούσε από την αίθουσα, οι βουλευτές των Εργατικών σηκώθηκαν όρθιοι και τον χειροκρότησαν, σε μια ασυνήθιστη κίνηση για τα βρετανικά κοινοβουλευτικά δεδομένα. Αρκετά κορυφαία στελέχη του κόμματος, μεταξύ των οποίων η Ρέιτσελ Ριβς και ο Ντέιβιντ Λάμι, ήταν εμφανώς συγκινημένα.

skai.gr