Εργασίες συντήρησης σε τμήματα των αυτοκινητοδρόμων Λευκωσίας-Λεμεσού και Λεμεσού-Πάφου, καθώς και στον παλιό δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού, θα εκτελεστούν την επόμενη εβδομάδα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τη Δευτέρα και την Τρίτη, 20 και 21 Ιουλίου, από τις 21:00 μέχρι τις 05:30 της επόμενης ημέρας, θα εκτελούνται εργασίες αντικατάστασης αρμών συστολής/διαστολής στη γέφυρα Γυαλιά, στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεμεσό, μεταξύ της εξόδου Πέρα Χωριού Νήσου-Κοτσιάτη και της συμβολής με τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λάρνακας.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, η μεσαία και η ταχεία λωρίδα κυκλοφορίας θα είναι κλειστές για μήκος 800 μέτρων περίπου και η διακίνηση της κυκλοφορίας θα διεξάγεται διαμέσου μόνο της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας.

Παράλληλα, την Τρίτη, 21 Ιουλίου, από τις 20:00 μέχρι τις 5:30 το πρωί της επομένης ημέρας,στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού (Α1), στο τμήμα από τη Σκαρίνου μέχρι τη Γερμασόγεια, θα εκτελούνται εργασίες συλλογής αποβλήτων από την κεντρική νησίδα του αυτοκινητόδρομου.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά η λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας στην κατεύθυνση προς Λεμεσό και η τροχαία θα διοχετεύεται στη λωρίδα βραδείας κυκλοφορίας.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη, 22 και 23 Ιουλίου, από τις 21:00 μέχρι τις 05:30 της επόμενης ημέρας, θα εκτελούνται εργασίες αντικατάστασης αρμών συστολής/διαστολής στη γέφυρα Γυαλιά, στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεμεσό, μεταξύ της εξόδου Πέρα Χωριού Νήσου-Κοτσιάτη και της συμβολής με τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λάρνακας.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας θα είναι κλειστή για μήκος 800 μέτρων περίπου και η διακίνηση της κυκλοφορίας θα διεξάγεται διαμέσου της μεσαίας και της ταχείας λωρίδας κυκλοφορίας.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων ενημερώνει επίσης ότι από την Τρίτη 21 Ιουλίου μέχρι και την Πέμπτη 23 Ιουλίου, μεταξύ των ωρών 7:00 και 15:00, θα εκτελούνται εργασίες σκουπίσματος σε τμήματα του αυτοκινητοδρόμου Λεμεσού-Πάφου.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται από τον ανισόπεδο κόμβο του Νέου Νοσοκομείου Λεμεσού μέχρι την έξοδο της Πέτρας του Ρωμιού και στις δύο κατευθύνσεις.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών η λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου, θα κλείνει τμηματικά σε μήκος 200 μ. περίπου στην μία κατεύθυνση μόνο, ανά πάσα στιγμή και η τροχαία θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας.

Την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, από τις 07:00 το πρωί μέχρι τις 15:00 το απόγευμα, θα εκτελούνται εργασίες οριζόντιας σήμανσης σε τμήματα του οδοστρώματος του παλιού δρόμου Λευκωσίας-Λεμεσού, εντός της Κοινότητας της Κοφίνου, συνολικού μήκους 1,5Κm περίπου.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, η μία λωρίδα κυκλοφορίας του παλιού δρόμου Λευκωσίας-Λεμεσού, θα κλείνει τμηματικά (100 μέτρα ανά φορά) και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας.

ΚΥΠΕ