Ημιτελής θα παραμείνει όπως όλα δείχνουν ο νέος αυτοκινητόδρομος που θα συνέδεε την Ισπανία με τη Γαλλία καθώς οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις οδήγησαν σε πρόωρη διακοπή των εργασιών.

Άδοξο φέρεται να είναι το τέλος ενός πολλά υποσχόμενου έργου το οποίο αναμενόταν να συμβάλει τα μέγιστα στις οδικές μεταφορές ιδιωτών και επαγγελματιών μεταξύ της Ισπανίας και της Γαλλίας καθώς τα έργα του αυτοκινητόδρομου Α-14 έχουν ήδη σταματήσει.

Πιο συγκεκριμένα ο νέος αυτός δρόμος θα χρησίμευε ως εναλλακτική λύση στην Εθνική Οδό Ν-230 που διασχίζει τα Πυρηναία Όρη και διαθέτει τη σήραγγα Βιέλια, μια από τις πιο διάσημες σήραγγες της χώρας, μήκους 5.240 μέτρων.

Παρά τις αρχικές προβλέψεις για έναν αυτοκινητόδρομο μήκους 180 χιλιομέτρων, μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί μόλις 18 χιλιόμετρα, με το κόστος για κάθε χιλιόμετρο να ανέρχεται σε περίπου επτά εκατομμύρια ευρώ. Το πρώτο τμήμα του A-14 δόθηκε στην κυκλοφορία το 2012 και το 2017 εγκαινιάστηκαν επιπλέον 10 χιλιόμετρα.

Το συγκεκριμένο έργο πρόκειται για ένα από τα πιο ημιτελή πρότζεκτ της ισπανικής κυβέρνησης, το οποίο έχει ήδη κοστίσει στους φορολογούμενους 110 εκατομμύρια ευρώ, και δυστυχώς δεν οδηγεί πουθενά, καθώς ο δρόμος «κόβεται» στη μέση του πουθενά.

Ωστόσο εκτός από την έλλειψη των κονδυλίων που κάνει τη περάτωση του έργου ακόμα δυσκολότερη, μεγάλο πρόβλημα δημιουργεί και το γεγονός ότι σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές μελέτες, η χάραξη διέρχεται από προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν σχέδια για τη συνέχιση της κατασκευής του και όπως όλα δείχνουν αντ’ αυτού στα σχέδια είναι η διεύρυνση του εθνικού αυτοκινητόδρομου N-230.

carandmotor.gr