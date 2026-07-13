Την Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026, στις 11:00 π.μ., στο κατάμεστο Πνευματικό Κέντρο Αγίου Χαραλάμπους Γερίου, στη Λευκωσία, έλαβε χώρα μία ιδιαίτερη εκδήλωση. Επίκεντρό της αποτέλεσε η έκθεση έργων παιδιών και γονέων της Παιδογκολογικής Κλινικής του Μακάρειου Νοσοκομείου Λευκωσίας. Εκτέθηκαν, επίσης, έργα εφήβων της Θεραπευτικής Κοινότητας «Αγία Σκέπη» καθώς και ιατρού της κλινικής. Τίτλος της: «Ο Κήπος των Αρετών – Καρποί ζωής, πίστης και δημιουργίας», με το σύνθημα: «Κάθε έργο, ένα άνθος αρετής, ένα μήνυμα ζωής. Μαζί καλλιεργούμε αρετές! Μαζί στηρίζουμε ζωές!».

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου. Τα εγκαίνια τέλεσαν ο Αρχιεπίσκοπος και, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Κλέα Παπαέλληνα. Παρέστησαν πολιτικοί και πολιτειακοί αξιωματούχοι, εκπαιδευτικοί, ιατροί, κληρικοί, παιδιά από την Παιδογκολογική Κλινική, γονείς και πλήθος κόσμου.

Τα έργα (περισσότερα από 200: κάδρα, ζωγραφισμένες πέτρες, κ.ά.) δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο απογευματινού εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο εφαρμόστηκε πιλοτικά στην Παιδογκολογική Κλινική, από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, κατά τη σχολική χρονιά 2025-2026. Η δράση υλοποιήθηκε από τη Μαρία Ανδρέου-Φωκά, εκπαιδευτικό με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη Γραφιστική Επικοινωνία και τις Εφαρμογές Ψυχολογίας & Συμβουλευτικής στην Κοινότητα, η οποία αξιοποίησε τη δημιουργία ως μέσο εκπαιδευτικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ενδυνάμωσης των παιδιών.

Όπως εξήγησε η κ. Ανδρέου-Φωκά στην ομιλία της, τα αποτελέσματα ανέδειξαν τη δημιουργία ως ουσιαστική προέκταση της θεραπευτικής προσέγγισης. Τα παιδιά –μαθητές και μαθήτριες Μέσης, Δημοτικής αλλά και Προσχολικής Εκπαίδευσης– ανακάλυψαν διεξόδους έκφρασης. Αυτό λειτούργησε αναζωογονητικά, βελτιώνοντας τη συνολική εμπειρία στο νοσοκομειακό περιβάλλον. «Κάθε έργο της έκθεσης είναι ένα άνθος δύναμης, ελπίδας και δημιουργίας, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και υπό τις πιο δύσκολες συνθήκες, η παιδική ψυχή ανθεί, όταν της προσφέρονται χώρος, φροντίδα και αγάπη», τόνισε.

Επιπλέον υπογράμμισε την επίδραση της επαφής με τα παιδιά στην ίδια: «Κάθε συνάντηση μαζί τους ήταν ένα μάθημα ζωής. Κάθε βλέμμα, μια υπενθύμιση δύναμης. Κάθε χαμόγελο, μια απόδειξη ότι η ελπίδα μπορεί να επιβιώσει ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες».

Από την πλευρά της, η υπεύθυνη της Παιδογκολογικής Κλινικής, δρ Ελένη Παπαχριστοδούλου, προέβαλε τον ρόλο του εκπαιδευτικού ως συμπληρωματικό εκείνου του ιατρού. Την αξία του έργου που επιτελείται στο Παιδογκολογικό τόνισε η εκπρόσωπος του Υπουργού Υγείας Νεόφυτο Νικολαΐδη δρ Άντρη Αριστοτέλους,

Στο πλαίσιο του χαιρετισμού του, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος εξήρε τη σημασία της εκδήλωσης και των αρετών, για το άτομο και το σύνολο. Επιπλέον, αναφέρθηκε στον ρόλο των δοκιμασιών και τη σημασία του αγώνα για την υπέρβασή τους.

Ακολούθησαν οι παρεμβάσεις των εφήβων δημιουργών Λευκοθέας Λουκά, Ολυμπίας Ξενοφώντος και Αθηνάς Ταπακούδη. Η Λευκοθέα και η Αθηνά περιέγραψαν τη σημασία του προγράμματος για τις ίδιες στο νοσοκομειακό περιβάλλον.

Η 16χρονη Ολυμπία Ξενοφώντος συγκλόνισε, καθώς μέσα από τη περιγραφή της προσωπικής εμπειρίας έγινε η φωνή των παιδιών που δοκιμάζονται, λέγοντας αλήθειες προφανείς αλλά και άδηλες.

«Πριν 3 χρόνια ήρθα αντιμέτωπη με τη σκληρή πραγματικότητα μιας δύσκολης ασθένειας. Και ένιωσα μεγάλη στήριξη από πολλούς ανθρώπους. Ήρθα όμως αντιμέτωπη και με την κρατική αναλγησία, με την έγνοια κάποιων για την εικόνα και όχι για την ουσία, με τις ανέξοδες και ψεύτικες υποσχέσεις, τα ψεύτικα χαμόγελα, την προχειρότητα, την ευθυνοφοβία και την έλλειψη οράματος και προγραμματισμού.

Είδα παιδιά να κινδυνεύουν, είδα άρχοντες να προσκαλούνται στο Ογκολογικό να ακούσουν για τα προβλήματά μας και να μην έρχονται, είδα άλλους άρχοντες να έρχονται αλλά και αυτοί να φεύγουν χωρίς πρακτικά αποτελέσματα για τα δύσκολα και τα μεγάλα προβλήματα, είδα γιατρούς, γονείς, παιδιά να φωνάζουν ότι κινδυνεύουν και να ζητούν τη δημιουργία ενός σύγχρονου νοσοκομείου και να μην εισακούονται” τόνισε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια έλαβε τον λόγο η Τίνα Παύλου, κλινική διευθύντρια της θεραπευτικής Κοινότητας «Αγία Σκέπη», ο οποία αναφέρθηκε στη βαθιά δέσμευση της κοινότητας στην υγεία και τη δημόσια προσφορά. Προέβαλε, επίσης, την ολιστική προσέγγιση, σε άτομα και οικογένειες, την αφοσίωση, την επιστημονική καθοδήγηση και τον –κοινό με την Παιδογκολογική Κλινική– στόχο ελπίδας και προοπτικής.

Τέλος, η δρ Σωτηρούλα Βασιλείου ανάπτυξε το θέμα «Η θεραπευτική δύναμη της δημιουργίας». «Συμβαίνει ενίοτε, μέσα από το έργο του, ο δημιουργός να γίνεται οδηγός. Τα έργα φυλάσσουν τα αισθήματα, την προσωπικότητα. Μια ζωγραφιά, ένα γραπτό, ένα οποιοδήποτε έργο, το οποίο κυοφορήθηκε σε μέρες και νύχτες πάλης φέρει το αποτύπωμα των συνθηκών δημιουργίας του. Και, στο πλαίσιο αυτό, εμπνέει περισσότερο.

Οι ασθένειες και οι εξαρτήσεις είναι δοκιμασίες, που μας θυμίζουν την ευαλωτότητα, την ευθραυστότητα, την αξία όσων θεωρούμε αυτονόητα. Μας θυμίζουν πως ουδείς είναι άτρωτος. Η κατάληξη εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από την αντίδραση του προσώπου αλλά και τη συνδρομή των οικείων και της κοινωνίας και θεσμών. Και η ανάγκη αυτής της συνδρομής αναδείχθηκε ήδη, με τον πιο εύγλωττο τρόπο», υπογράμμισε, μεταξύ άλλων.

Ακολούθησε η επίδοση τιμητικής πλακέτας, από εκπρόσωπο του Ιδρύματος «Μικροί Ήρωες», στην οικογένεια του Αλέξανδρου Χρυσοστόμου, ο οποίος έφυγε την 1η Ιουνίου 2026, σε ηλικία 15 ετών, μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο. «Ο Αλέξανδρος πάλεψε με θάρρος, αξιοπρέπεια και δύναμη ψυχής. Το φως που σκόρπισε, το χαμόγελό του και η γενναιότητά του θα συνεχίσουν να φωτίζουν τις καρδιές όλων όσων τον γνώρισαν και τον αγάπησαν», επισημάνθηκε.

Τέλος, απονεμήθηκαν διπλώματα στους δημιουργούς και στους συντελεστές του προγράμματος από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο.

Μετά την κοπή της κορδέλας από Αρχιεπίσκοπο και Υφυπουργό, οι παριστάμενοι περιηγήθηκαν, σε κλίμα συγκινησης, στην έκθεση και ενημερώθηκαν για τη δημιουργική πορεία του προγράμματος, από την εκπαιδευτικό και τα ίδια τα παιδιά. «Η ανταπόκριση υπερέβη τις προσδοκίες μας. Ελπίζουμε η έκθεση να συμβάλει και στην εδραίωση και ενίσχυση του προγράμματος από το Υπουργείο Παιδείας, προς όφελος των παιδιών», τόνισε στο τέλος η κ. Ανδρέου-Φωκά.

Υποστηρικτές εκδήλωσης: Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου, Παγκύπριος Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων Παιδογκολογικής Μονάδας, Ίδρυμα «Μικροί Ήρωες», Παγκύπριος Αντιλευχαιμικός Σύνδεσμος «ΖΩΗ», Δήμος Λατσιών–Γερίου, Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικών & Εκκλησιαστική Επιτροπή Ι.Ν. Αγ. Χαραλάμπους Γερίου, Βιβλιοπωλείο Μαρέλιον.

Η έκθεση θα λειτουργήσει και τη Δευτέρας και Τρίτη, 13-14 Ιουλίου, 5 έως 7 το απόγευμα.