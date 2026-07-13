Του χαμογέλασε η τύχη με ένα δελτίο αξίας μόλις ενός ευρώ. Ένας από τους δύο μεγάλους νικητές της χθεσινής κλήρωσης του Τζόκερ ξύπνησε σήμερα Δευτέρα (13/7) εκατομμυριούχος, καθώς κέρδισε περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Το υπερτυχερό δελτίο κατατέθηκε σε πρακτορείο ΟΠΑΠ στον Άγιο Ιωάννη Λεμεσού, επί της οδού Αποστόλου Βαρνάβα 33. Μιλώντας στο philenews, ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου, Αρέστης Κηπούρας, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής ο μεγάλος νικητής δεν έχει εμφανιστεί για να γίνει γνωστή η ταυτότητά του.

Όπως εξήγησε, το δελτίο συμπληρώθηκε από τον ίδιο τον παίκτη και όχι μέσω συστήματος τυχαίας επιλογής αριθμών. Παράλληλα, σημείωσε ότι το συγκεκριμένο πρακτορείο έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα τυχερό, καθώς στο παρελθόν έχει μοιράσει και άλλα μεγάλα χρηματικά έπαθλα.

Υπενθυμίζεται ότι στη χθεσινή διαλογή της 3091ης κλήρωσης του Τζόκερ βρέθηκαν δύο τυχερά δελτία στην πρώτη κατηγορία (5+1), τα οποία μοιράζονται το συνολικό ποσό των €5.139.791,16. Το δεύτερο υπερτυχερό δελτίο κατατέθηκε στα Γρεβενά.

Επίσης, πέντε (5) τυχερά δελτία βρέθηκαν στη 2η κατηγορία (5), τα οποία κερδίζουν το ποσό των €100.000,00 για κάθε επιτυχία.