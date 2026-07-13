Δύο (2) τυχερά δελτία βρέθηκαν στην 1η κατηγορία (5+1) κατά τη χθεσινή διαλογή της 3091ης κλήρωσης του Τζόκερ που κερδίζουν το ποσό των €5.139.791,16.

Επίσης, πέντε (5) τυχερά δελτία βρέθηκαν στη 2η κατηγορία (5), τα οποία κερδίζουν το ποσό των €100.000,00 για κάθε επιτυχία.

Το ποσό που θα μοιρασθούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της Τρίτης 14/07/2026 είναι €1.000.000 τουλάχιστον.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 1, 7, 3, 21, 15

Τζόκερ ο αριθμός: 13

Οι κληρώσεις Τζόκερ του Allwyn ΟΠΑΠ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.