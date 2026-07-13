Φωτιά ξέσπασε χθες βράδυ, γύρω στις 10.20, σε πάλες σανού στο Αυγόρου, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία ανέλαβαν τη διαχείριση του συμβάντος. Από τη φωτιά καταστράφηκαν περίπου 750 πάλες σανού.

Τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά παραμένουν, στο παρόν στάδιο, άγνωστα. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας παραμένουν στο σημείο προληπτικά, ενώ το Τμήμα Αστυνομικών Ερευνών (ΤΑΕ) Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις για τη διερεύνηση των συνθηκών της φωτιάς.