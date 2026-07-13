Ακόμα και η Ρωσία φέρεται να δείχνει ενδιαφέρον για την υπόθεση του επονομαζόμενου Έντικ, ο οποίος στη βάση πληροφοριών βρίσκεται στα χέρια των Αρχών του Ντουμπάι.

Θυμίζουμε ότι ο Έντικ παρουσιαζόταν ως ηγέτης της συμμορίας των ρωσοουκρανών, στην οποία χρεώνεται η εκτέλεση ηγετικών στελεχών της Greek Mafia έχοντας επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην Κύπρο.

Ασφαλείς πληροφορίες του «Φ» από την Ελλάδα που προέρχονται από έγκυρη πηγή παρουσιάζουν τις ρωσικές Αρχές να έχουν επικοινωνήσει τα προηγούμενα 24ωρα με την ελληνική κυβέρνηση για την υπόθεση του υπόπτου.

Οι Ρώσοι φέρονται να επισημαίνουν στο μήνυμά τους πως καθιστούν υπεύθυνες τις Αρχές της Ελλάδας για το σεβασμό των δικαιωμάτων του Έντικ, σε περίπτωση που τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προχωρήσουν στην έκδοσή του στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, ο Έντικ φέρεται να χαρακτηρίζεται ως Ρώσος πολίτης, ενώ στο επίσημο σημείωμα γίνεται αναφορά στην ανάγκη διαφύλαξης της σωματικής του ακεραιότητας.

Η πιο πάνω φερόμενη εξέλιξη με τους Ρώσους, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Φ», έχει τεθεί ενώπιον κύκλων που ασχολούνται με τον τομέα των πληροφοριών στην Κύπρο και είναι υπό αξιολόγηση.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η εφημερίδα μας, αν και το ενδιαφέρον των Ρώσων για τον Έντικ δεν προκαλεί έκπληξη, εντούτοις δεν ήταν ευρέως γνωστό ότι ήταν κάτοχος και ρωσικού διαβατηρίου. Αυτό που ήταν γνωστό ήταν πως έλκει καταγωγή από χώρες του πρώην σοβιετικού μπλοκ. Πάντως, πηγή μας σχολίασε ότι «δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να παραχωρήθηκε στον Έντικ ιδιότητα Ρώσου πολίτη».

Θυμίζουμε ότι δημοσιεύματα στην Ελλάδα φέρουν τον Έντικ να τέθηκε υπό σύλληψη από τις Αρχές του Ντουμπάι. Οι ελληνικές Αρχές τον καταζητούσαν, αφού είχαν εκδώσει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (04/03/2024), αλλά και ερυθρά αγγελία (29/04/2025 – Interpol). Στη βάση της ερυθράς αγγελίας φέρεται να τέθηκε υπό κράτηση ο Έντικ.

Η Κυπριακή Αστυνομίας που θεωρεί ότι επηρεάζεται άμεσα από αυτές τις εξελίξεις, καθώς ο ύποπτος έχει έντονη εγκληματική δραστηριότητα στην Κύπρο μέσω συνεργατών του στο νησί μας, ελέγχοντας τοπικούς παράγοντες, τοποθέτησε στις 02/05/2024 το όνομά του στην λίστα αναζητούμενων προσώπων «με οδηγίες όπου εντοπιστεί να συλληφθεί».

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτή τη στιγμή οι δικηγόροι του Έντικ καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να εκδοθεί στη Ρωσία και όχι στην Ελλάδα, όπου είναι ύποπτος για κακουργηματικές πράξεις. Θυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε τον περασμένο Μάιο ανακριτής της Αστυνομίας Κύπρου σε Δικαστήριο, ο καταζητούμενος είναι πίσω από παράνομη λειτουργία εργοστασίων και εμπορία τσιγάρων στην Ελλάδα, αλλά και δολοφονίες κατά παραγγελία που έγιναν επί ελλαδικού εδάφους.

Πάντως, και στο παρελθόν, όπως πληροφορούμαστε, ο Έντικ είχε συλληφθεί στο Ντουμπάι, αλλά ουδέποτε λήφθηκε κάποιο μέτρο εναντίον του.

Όπως έχουμε σημειώσει και το περασμένο Σάββατο σε ρεπορτάζ μας στον «Φ» η Αστυνομία Κύπρου και η Ελληνική Αστυνομία έχουν συνεχείς επαφές για το θέμα του Έντικ, ανταλλάζοντας πληροφορίες. Μάλιστα, η κυπριακή Αστυνομία τον περασμένο Μάιο συνέλαβε ένα ζεύγος που διαμένει στη Λεμεσό και το συνδέει με οικονομικά κακουργήματα που τελούνταν στην Κύπρο για λογαριασμό του καταζητούμενου.