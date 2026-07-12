Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα ηλικίας 20 και 19 ετών πέρασε η Αστυνομία σχετικά με την υπόθεση ληστείας σε φούρνο που διαπράχθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τις εξετάσεις εντοπίστηκαν τεκμήρια που έχουν σχέση με την υπόθεση, ενώ αύριο τα δύο άτομα θα παρουσιαστούν για προσωποκράτηση.

Η υπόθεση

Γύρω στις 3.30 το πρωί της Παρασκευής, διανομέας εταιρείας αντιλήφθηκε άγνωστο άνδρα εντός του φούρνου, ο οποίος είχε καλυμμένο το πρόσωπό του με κουκούλα, να προσπαθεί να αφαιρέσει το συρτάρι της ταμειακής μηχανής. Με τη βοήθεια του υπαλλήλου του φούρνου προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν, ωστόσο ο δράστης κατάφερε να διαφύγει παίρνοντας μαζί του το συρτάρι της ταμειακής μηχανής, το οποίο περιείχε το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ.

Τον δράστη ανέμενε έξω από τον φούρνο δεύτερο πρόσωπο το οποίο επέβαινε σε μοτοσυκλέτα και διέφυγαν μαζί προς άγνωστη κατεύθυνση.