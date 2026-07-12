Ποσώς μάς ενδιαφέρει αν γλυκάθηκε με την εξουσία η Αννίτα Δημητρίου και ξεκίνησε προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές. Ας ασχοληθούν Αβέρωφ, Παμπορίδης, Χριστοδουλίδης και όποιοι άλλοι.

Εδώ μας ενδιαφέρει η Αννίτα Δημητρίου ως πρόεδρος της Βουλής. Ο ΔΗΣΥ σχολίασε την ενόχληση του ΠτΔ για τη μη ανανέωση για 6 μήνες της θητείας της υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων, γράφοντας αυτό: «Η επιλογή της Κυβέρνησης να καταθέσει ένα υποτιθέμενο τόσο σοβαρό ζήτημα κυριολεκτικά στο παρά ένα, χωρίς τον αναγκαίο χρόνο για μελέτη, διαβούλευση και ουσιαστικό κοινοβουλευτικό έλεγχο, δεν μπορεί παρά να δημιουργεί εύλογα ερωτήματα πολιτικής σκοπιμότητας». Προσέξτε: «Ένα υποτιθέμενο τόσο σοβαρό ζήτημα», αλλά θέλουν χρόνο να το μελετήσουν και να διαβουλευθούν. Είναι ή δεν είναι υποτιθέμενα σοβαρό;

Όμως, τι εννοεί το κόμμα σας «στο παρά ένα», κυρία πρόεδρε της Βουλής; Εννοεί τις 15 Ιουλίου που τα διπλώνει το κοινοβούλιο για διακοπές (αν δεν μας έκαναν οι παππούδες και οι γονείς κάποιων το πραξικόπημα μπορεί και να τα δίπλωναν νωρίτερα στη Βουλή) ή το τέλος του μήνα που λήγει η θητεία της υφυπουργού;

Αυτό το θέμα, κυρία πρόεδρε, είναι μια καλή αφορμή να καταλάβει και η Βουλή μας πως ούτε το κοινοβουλευτικό έργο, ούτε ο… κοινοβουλευτικός έλεγχος νοείται να πηγαίνουν διακοπές. Να πηγαίνουν κάποιοι, να δουλεύουν άλλοι, όπως κάνουμε όλοι μας.

ΧΡΥΜΑ