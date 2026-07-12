Για κάθε μία παράνομη άφιξη αλλοδαπού στην Κύπρο, αναχωρούν (εκδιώκονται, απελαύνονται, κλπ) πέντε από την Κύπρο, είπε στους βουλευτές ο υφυπουργός Μετανάστευσης, Νικόλας Ιωάννιδης, ενώπιον της Επιτροπής Εσωτερικών.

Την ίδια μέρα, ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας δήλωνε πως είναι οξύ το πρόβλημα της έλλειψης εργατικού προσωπικού. Δεν φαντάζεσετε, είπε σε γενικές γραμμές, σε πόσους και ποιους τομείς της οικονομίας δεν υπάρχουν άνθρωποι να δουλέψουν. Και, κάποια στιγμή, υποθέτουμε, θα ξαναχαλαρώσουν τα κριτήρια εισαγωγής εργαζομένων από τρίτες χώρες. Που συχνά, αφού δουλέψουν στη βάση της άδειας που θα πάρουν, συνεχίζουν και χωρίς άδεια. Έτσι κι αλλιώς, όταν δεν παρανομούν οι αλλοδαποί συναδέλφοι μας, παρανομούν κάποιοι εργοδότες τους. Κι ας μην ενοχλεί αυτό εξίσου την (κάθε) κυβέρνηση.

Κατανοητές οι προσπάθειες και του κ. Ιωαννίδη και του κ. Μουσιούττα. Όμως, δεν υπάρχει νόμιμος -και ωφέλιμος για τον τόπο και την οικονομία- τρόπος οι υποψήφιοι για απέλαση να μετατραπούν σε σκληρά και έντιμα εργαζόμενους και εισφορείς στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις; Ρωτάμε, γιατί όλο αυτό μοιάζει με φαύλο κύκλο.

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