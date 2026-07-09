Στο 92% έφτασε η μείωση των αφίξεων αιτητών ασύλου το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σχέση με το 2022, ενώ από την έναρξη της διακυβέρνησης έχουν αναχωρήσει περίπου 35.000 υπήκοοι τρίτων χωρών. Παράλληλα, μετά την αλλαγή του καθεστώτος στην Συρία, 5.200 υπήκοοι έχουν αναχωρήσει οικειοθελώς.

Τα στοιχεία αυτά παρέθεσε σήμερα στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νικόλας Ιωαννίδης, σύμφωνα με τον οποίο και η κατάσταση με τις εκκρεμούσες αιτήσεις ασύλου παρουσιάζει σημαντική βελτίωση, αφού από τις 35.000 που εκκρεμούσαν πριν τρία χρόνια τώρα φτάσαμε στις 13.500, δηλαδή παρουσιάζεται μείωση κατά 86%.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Ιωαννίδης στον περί προσφύγων νόμο στο πλαίσιο του Συμφώνου για τη μετανάστευση που ψηφίστηκε πρόσφατα, τονίζοντας πως ο κεντρικός στόχος είναι να μετατρέψουμε τις μεταναστευτικές ροές από πρόβλημα σε λύση. Στείλαμε το μήνυμα στην ΕΕ ότι θα δίνουμε την προστασία σ’ αυτούς που δικαιούνται αλλά θα διαφυλάξουμε τα σύνορά μας, τόνισε.

Ο ίδιος στάθηκε σε δύο ορόσημα, την έναρξη του συμφώνου για την μετανάστευση και στο νέο κανονισμό για τις επιστροφές. Όσον αφορά στις υποδομές, είπε ότι ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του Κέντρου Πρώτης Φιλοξενίας Πουρνάρα, ενώ στην περιοχή Λίμνες έγιναν δύο έργα, το Κέντρο φιλοξενίας 1000 ατόμων και το Προαναχωρησιακό Κέντρο όπου διαμένουν όσοι θα επαναπατριστούν. «Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στους Σύρους, που είτε έχουν άσυλο είτε διεθνή προστασία. Εκτός από τις 5200 που επαναπατρίστηκαν οικειοθελώς, έχουμε 2000 απόσυρση αιτήσεων, ενώ τώρα υπάρχει το σχέδιο επαναπατρισμού οικογενειών όπου τους δίνουμε κίνητρο που παρέχεται από την ΕΕ», υπογράμμισε ο Υφυπουργός.

Απαντώντας σε ερωτήσεις των βουλευτών ο κ. Ιωαννίδης ανέφερε ότι υπάρχει συνεργασία με την Αστυνομία και την Εθνική Φρουρά για επιτήρηση της Πράσινης Γραμμής, υπάρχουν κάμερες, περίπολα, drones ώστε να αντιμετωπίζονται οι διακινητές κυρίως. Έχουμε διασώσει χιλιάδες πρόσωπα στη θάλασσα, ενώ οι λήπτες επιδομάτων ανέρχονται σήμερα στις 2000, εκ των οποίων οι 400 Σύροι και γίνονται προσπάθειες να κατευθυνθούν σε εργασία. Οι λήπτες μειώθηκαν κατά 50%, ενώ λόγω παραβατικότητας, γίνεται συνεχώς αφαίρεση καθεστώτος από άτομα που παραβαίνουν την τάξη και ασφάλεια.

Ο Υφυπουργός Μετανάστευσης ανέφερε ότι σήμερα βρίσκονται νόμιμα στην Κύπρο 200.000 αλλοδαποί και παρατήρησε ότι το 70% των εξόδων για τη μετανάστευση καταβάλλονται από την ΕΕ. Πρόσθεσε επίσης ότι παρατηρήθηκε 90% μείωση μεταναστών από την υποσαχάρια Αφρική γιατί πίστευαν ότι έρχονταν στην κεντρική Ευρώπη.

Σε τοποθέτησή του τόνισε ότι το μήνυμα είναι σαφές: Η Κύπρος σέβεται τη διεθνή νομιμότητα, αλλά είναι κράτος με κανόνες. Και οι κανόνες ισχύουν για όλους. Σε ό,τι αφορά την ένταξη, ενημέρωσε την Επιτροπή για την Εθνική Στρατηγική Ένταξης των νομίμως διαμενόντων μεταναστών, με έμφαση στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την πρόσβαση στη νόμιμη αγορά εργασίας και την εξοικείωση με την κοινωνία, τους θεσμούς, τον τρόπο ζωής και τον πολιτισμό της Κύπρου.

Αναφορά έγινε και στον αναπτυξιακό χαρακτήρα της μετανάστευσης. «Σκοπός μας είναι να εξορθολογίσουμε τις διαδικασίες της νόμιμης μετανάστευσης για να συμβάλουμε στην ενίσχυση της οικονομίας, καθώς και την επίλυση κοινωνικών ζητημάτων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η νέα ψηφιακή υπηρεσία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ανανέωσης συγκεκριμένων κατηγοριών αδειών διαμονής. Είναι μια καινοτομία που μειώνει τη γραφειοκρατία, περιορίζει την ανάγκη φυσικής παρουσίας και ενισχύει τη διαφάνεια και τη διοικητική ικανότητα».

Τέλος, ο κ. Ιωαννίδης σημείωσε ότι η Κυβέρνησή και το Υφυπουργείο θα συνεχίσουν με σοβαρότητα, σχέδιο και συνέπεια. Οι προτεραιότητες, κατέληξε, είναι ξεκάθαρες: Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου, μείωση παράνομων ροών, μείωση εκκρεμουσών αιτήσεων ασύλου,αξιοποίηση του νέου πλαισίου επιστροφών, εφαρμογή του σχεδίου για τους Σύρους, ένταξη με κανόνες, ψηφιοποίηση διαδικασιών, ρυθμιζόμενη νόμιμη μετανάστευση που να συμβάλλει στην ανάπτυξη στον τόπο μας.