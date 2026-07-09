Τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, είχε το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, με αντικείμενο της συζήτησης το χθεσινοβραδινό δείπνο που είχαν με τον Τούρκο Πρόεδρο και τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις στο Προεδρικό ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, «η θέση που με σαφήνεια έχει επικοινωνηθεί από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι ότι τα ζητήματα τα οποία αφορούν, ενδιαφέρουν και επιθυμεί η Τουρκία να δει πρόοδο στις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετίζονται άμεσα με την πρόοδο στο Κυπριακό».

Είπε επίσης ότι «αυτό διαφαίνεται μέσα και από τις δηλώσεις των ιδίων των Τούρκων αξιωματούχων, το ενδιαφέρον που η Τουρκία επιδεικνύει στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης -Τουρκίας» προσθέτοντας ότι για να μπορέσει να υπάρξει πρόοδος σε αυτά τα ζητήματα, τα οποία θέτει η Τουρκία, πρέπει να επιδειχθεί η εποικοδομητική βούληση, η αποφασιστική βούληση της Τουρκίας προς την πρόοδο για το Κυπριακό. «Αυτή είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή είναι η θέση που επικοινωνούμε. Αυτή είναι η θέση που τα είκοσι επτά κράτη μέλη και βεβαίως οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικοινωνούν και στηρίζουν από την πρώτη στιγμή», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για την ανταπόκριση του Τούρκου Προέδρου και Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι «αυτό το οποίο έχει καταστεί κατανοητό, μέσα από την επαφή, την επικοινωνία, θα συνεχιστεί αυτή η επαφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με την Τουρκία σε όλα τα επίπεδα».

Πρόσθεσε ότι είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι η Τουρκία ενδιαφέρεται να υπάρξει πρόοδος στα σημεία, τα οποία ξέρουμε πολύ καλά ποια κεφάλαια είναι αυτά. Σημείωσε ότι «μέσα από τη σαφήνεια των μηνυμάτων τόσο και της συνάντησης της προηγούμενης εβδομάδας, της Υπάτης εκπροσώπου και των δύο Επιτρόπων, αλλά πολύ περισσότερο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, των ανακοινώσεων και της κοινής επιστολής της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αυτό το μήνυμα πλέον έχει καταστεί σαφές με απόλυτη ευκρίνεια».

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος τόνισε ως πολύ σημαντική τη στενή στήριξη και τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Εθνών. «Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν καταστήσει σαφές τη σαφή στήριξη και την διάθεση, την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνδράμει στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το έχουμε δει και από την κοινή δήλωση που έχουν εκδώσει σήμερα το πρωί, αλλά και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και η προσωπική του απεσταλμένη για τη σημασία που αποδίδουν στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πάντοτε στην προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα.

Σε ερώτηση για το αν ο Τούρκος Πρόεδρος περιμένει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει την πρώτη κίνηση προκειμένου να διαφοροποιήσει τη στάση της Αγκυρας, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σχολίασε ότι «δεν μπορώ να τοποθετηθώ στην άποψη του κ. Ερντογάν», προσθέτοντας ωστόσο ότι «αν πράγματι ο κ. Ερντογάν, αν πράγματι η Τουρκία θέλει να δει πρόοδο σε αυτά που θέτει με την έμφαση, την ένταση και τη συχνότητα με την οποία τα θέτει, θα πρέπει πρώτα να υπάρξει και πρόοδος στο Κυπριακό».

Σε ερώτηση για το αν επαναβεβαιώθηκε η στήριξη της Τουρκίας στην πρωτοβουλία Γκουτέρες, όπως καταγράφηκε και στο κοινό ανακοινωθέν της διασκέψης με τον κ. Φιντάν, ο κ. Λετυμπιώτης παρέπεμψε στην «καταγεγραμμένη κοινή δήλωση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, με την Ύπατη Εκπρόσωπο και τους δύο επιτρόπους, στην οποία αναφέρεται η στήριξη στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών». Πρόσθεσε ότι αυτό θα διαφανεί στην πράξη.

Όπως είπε «θα πρέπει η ρητορική τοποθέτηση να μεταφραστεί σε ουσιαστική πρόθεση και αυτό θα αποδειχτεί μέσα από τη σύγκληση μιας άτυπης πολυμερούς».

Επανέλαβε ότι «αυτός που αναμένεται να συγκαταθέσει, να κάμψει τη δική του αδιαλλαξία είναι η Τουρκία στη σύγκληση μιας άτυπης πολυμερούς υπό τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, που θα έχει ως αποτέλεσμα την ανακοίνωση της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων εντός του συμφωνημένου πλαισίου».

Σε ερώτηση για το αν αυτός είναι ικανοποιητικός λόγος για τη Λευκωσία ώστε να άρει τις δικές της ενστάσεις σε σχέση με αυτά που ζητά η Τουρκία, ο κ. Λετυμπιώτης απάντησε ότι η σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης -Τουρκίας πλέον και η διασύνδεσή με το Κυπριακό, όπως πολλές φορές έχουμε πει, καθορίζονται μέσα από ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, για το οποίο «ο ίδιος ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχει εργαστεί συστηματικά από την πρώτη στιγμή ανάληψης καθηκόντων».

Πρόσθεσε ότι «αυτό το πλαίσιο πλέον, το οποίο έχει υιοθετηθεί από τους 27 ηγέτες των κρατών μελών ομόφωνα, είναι μια σταδιακή, αναλογική και αναστρέψιμη προσέγγιση της προόδου, της ταυτόχρονης προόδου των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας με την πρόοδο στο Κυπριακό».

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επισήμανε ότι «δεν είναι αυτοσκοπός η σύγκληση μιας πολυμερούς απλά για τη σύγκληση μιας πολυμερούς, αλλά αυτή η οποία θα οδηγήσει στην επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με τελικό ορίζοντα ασφαλώς την οριστική επίλυση του Κυπριακού», διαμηνύοντας ότι «είμαστε έτοιμοι. Το έχουμε πει δημόσια, το έχει αναφέρει ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να γίνουν και απτά βήματα στην πρόοδο των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία».

ΚΥΠΕ