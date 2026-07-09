Το ζήτημα της τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής στην Κύπρο είναι ανάμεσα στα «βέτο» που θέτουν ηγέτες και βουλευτές τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο Ισραήλ αναφορικά με την πρόθεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για παραχώρηση των F-35 στην Τουρκία.

Τόσο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, όσο και Αμερικανοί βουλευτές, θέτουν ως ζήτημα για να μην προχωρήσει το θέμα παραχώρησης των F-35 στην Άγκυρα τη συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου, αλλά και τις απειλές κατά της Ελλάδας.

Το Κυπριακό αποκτά διεθνείς διαστάσεις στη διπλωματική σκακιέρα της ανατολικής μεσογείου και ως εκ τούτου θα πρέπει κόμματα και πολιτική ηγεσία να είναι στοχοπροσηλωμένα στο ορθό υπόβαθρο του εθνικού μας προβλήματος.

ΠΕ