Σε πιο χαλαρή στιγμή καταγράφηκε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, κάνοντας τζόκινγκ στους δρόμους της Άγκυρας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν φόρεσε τα αθλητικά του και βγήκε για τζόκινγκ στους δρόμους της Άγκυρας, νωρίς το πρωί, λίγο πριν την έναρξη της δεύτερης ημέρας της Συνόδου του ΝΑΤΟ, που φιλοξενεί η τουρκική πρωτεύουσα.

Ο Γάλλος πρόεδρος έκανε την προπόνησή του στο πάρκο Σεγκμενλέρ στην περιοχή Τσανκάγια στην Άγκυρα, εκεί όπου βρίσκονται ως επί το πλείστον κυβερνητικά κτίρια και πρεσβείες.

Πρόκειται για ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία της τουρκικής πρωτεύουσας, πνεύμονα πρασίνου για την πόλη.

Όπως θα δείτε στα βίντεο που ακολουθούν, τον Γάλλο πρόεδρο συνοδεύουν συνεργάτες του καθώς και η φρουρά του.

iefimerida.gr