Σε πιο χαλαρή στιγμή καταγράφηκε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, κάνοντας τζόκινγκ στους δρόμους της Άγκυρας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν φόρεσε τα αθλητικά του και βγήκε για τζόκινγκ στους δρόμους της Άγκυρας, νωρίς το πρωί, λίγο πριν την έναρξη της δεύτερης ημέρας της Συνόδου του ΝΑΤΟ, που φιλοξενεί η τουρκική πρωτεύουσα.

Ο Γάλλος πρόεδρος έκανε την προπόνησή του στο πάρκο Σεγκμενλέρ στην περιοχή Τσανκάγια στην Άγκυρα, εκεί όπου βρίσκονται ως επί το πλείστον κυβερνητικά κτίρια και πρεσβείες.

Muhabirler Macron’u Seğmen Parkı girişinde yakaladılar



Macron “günaydın teşekkürler” dedi ve Seğmenler Parkına girdi pic.twitter.com/w06glmH17g — Sena Alkan (@senaalkan) July 8, 2026

Πρόκειται για ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία της τουρκικής πρωτεύουσας, πνεύμονα πρασίνου για την πόλη.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ankara sokaklarında sabah koşusu yaparken görüntülendi. pic.twitter.com/5TBHZFeyDC July 8, 2026

Όπως θα δείτε στα βίντεο που ακολουθούν, τον Γάλλο πρόεδρο συνοδεύουν συνεργάτες του καθώς και η φρουρά του.

iefimerida.gr