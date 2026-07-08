Αναβρασμός επικρατεί τις τελευταίες μέρες στις Τεχνικές Υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας, καθώς ο επί σειρά ετών διευθυντής τους, Ανδρέας Μαραγκός, υπέβαλε την παραίτησή του.

Όπως πληροφορείται το philenews, ο κ. Μαραγκός προτίθεται να αποχωρήσει από τα καθήκοντά του σύντομα και συγκεκριμένα περί τα τέλη του τρέχοντος μηνός, έπειτα από περίοδο προειδοποίησης που φέρεται να έδωσε αρμοδίως.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η υποβολή παραίτησής του ακολούθησε την ιεραρχική διαδικασία, καθώς απευθύνεται στον πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας μέσω του γενικού διευθυντή του υπουργείου Παιδείας.

Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι το θέμα δεν είχε προωθηθεί για μέρες στην ΕΔΥ, επομένως παρέμενε σε εκκρεμότητα, την ώρα που ο χρόνος έως το τέλος Ιουλίου είναι περιορισμένος. Σύμφωνα όμως με νεότερες πληροφορίες, η επιστολή Μαραγκού προωθήθηκε νωρίς σήμερα το απόγευμα στην ΕΔΥ. Σε αυτήν, επικαλείται προσωπικούς λόγους και αναφέρεται σε πρόωρη αφυπηρέτηση.

Το philenews επικοινώνησε με τον κ. Μαραγκό ζητώντας του τους λόγους της παραίτησης, ωστόσο, ο ίδιος αρνήθηκε να κάνει οποιαδήποτε δήλωση για το θέμα.

Σημειώνεται ότι ο Ανδρέας Μαραγκός βρίσκεται στις Τεχνικές Υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας επί 35 χρόνια, εκ των οποίων τα τελευταία 13 είναι διευθυντής τους.