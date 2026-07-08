Δεν άρχισαν καλά-καλά οι συνεδρίες της επιτροπής Παιδείας και οι τόνοι ανέβηκαν. Πρωταγωνιστής ο νέος βουλευτής από το ΔΗΣΥ, Μιχάλης Κουνούνης, ο οποίος κατά τη συζήτηση του θέματος που αφορά στα αθλητικά σχολεία, με έντονο ύφος δήλωσε πως “τα κριτήρια πρέπει να τα βάζουν κάποιοι που ξέρουν από αθλητισμό”.

Η αναφορά αυτή προκάλεσε την έκρηξη του προέδρου της Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας, Νίκου Μεγάλεμου, ο οποίος εξέφρασε την πρόθεση του να αποχωρήσει. “Έχετε μπροστά σας τρεις πρωταθλητές (εννοώντας τον ίδιο ο οποίος ήταν αθλητής στίβου στο παρελθόν και τους δύο εκπροσώπους του υπουργείου Παιδείας που ασχολούνται με τα αθλητικά σχολεία) και τα λέτε αυτά; Λες και πέσαμε με αλεξίπτωτο… Δεν μας ξέρετε”, ανέφερε στον βουλευτή ο κ. Μεγάλεμος, φανερά ενοχλημένος και εκνευρισμένος.

Το σκηνικό αυτό προκάλεσε την άμεση αντίδραση του προέδρου της Επιτροπής, Χρύσανθου Σαββίδη, ο οποίος απευθύνθηκε στον κ. Κουνούνη με έντονο τρόπο, ενώ απολογήθηκε εκ μέρους του στους προσκεκλημένους. Είπε δε, πως είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την ιστορία των ανθρώπων.

ΛΙΑ