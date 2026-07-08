Αναστέλλονται τα μέτρα που είχαν εξαγγείλει για τις 9 Ιουλίου οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην ΑΗΚ, μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό για τα ζητήματα του τομέα ενέργειας.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι συντεχνίες αναφέρουν ότι έκαναν δεκτή την έκκληση του Υπουργού Ενέργειας Μιχάλη Δαμιανού και της Υφυπουργού παρά τω Προέδρω Ειρήνης Πική για παραχώρηση χρόνου 15 ημερών, ώστε να γίνουν ενέργειες για επίλυση των κρίσιμων θεμάτων που τέθηκαν.

Νέα συνάντηση ορίστηκε για τις 22 Ιουλίου 2026.

Τι αποφασίστηκε

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ανακοίνωσαν ότι:

αναστέλλουν τα μέτρα που είχαν εξαγγελθεί για τις 9 Ιουλίου,

παραχωρούν χρονικό περιθώριο 15 ημερών στην Κυβέρνηση,

θα επανέλθουν σε νέα συνάντηση στις 22 Ιουλίου,

έθεσαν ζητήματα που αφορούν την επάρκεια ηλεκτρικού ρεύματος και το κόστος,

και το κόστος, αξιολόγησαν τη συνάντηση ως εποικοδομητική.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ Γιώργος Πέτρου.

Σύμφωνα με τις συντεχνίες, στη σύσκεψη τέθηκαν σοβαρά ζητήματα του τομέα ενέργειας, τα οποία στηρίζονται σε απόψεις τεχνοκρατών της ΑΗΚ και αφορούν την επάρκεια και το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι οργανώσεις αναφέρουν ότι η συνάντηση διεξήχθη σε καλό και εποικοδομητικό κλίμα και εκτιμούν πως δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων προς όφελος της οικονομίας και των καταναλωτών.

Την ανακοίνωση υπογράφουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΕΠΟΠΑΗ, ΣΗΔΗΚΕΚ, ΣΕΠΑΗΚ και ΣΥΒΑΗΚ, που δραστηριοποιούνται στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.