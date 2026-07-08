Οι πληροφορίες από όλες τις πλευρές συγκλίνουν ότι το κλίμα στη χθεσινή συνάντηση κυβερνητικών στελεχών με τις ηγεσίες των συντεχνιών της ΑΗΚ ήταν πολύ καλό και εποικοδομητικό και η αναστολή των απεργιακών μέτρων που ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσουν αύριο το πρωί ήρθε μάλλον φυσιολογικά και αβίαστα.

Το θετικό αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησης στο Προεδρικό επιβεβαιώνει ότι ο διάλογος Κυβέρνησης – ΑΗΚ – συντεχνιών ήταν αναγκαίος και θα έπρεπε να είχε δρομολογηθεί νωρίτερα. Και πλέον πρέπει να δομηθεί για να καταστεί αποτελεσματικός και να έχει συνέχεια.

Επιβεβαιώνεται επίσης ότι η ΡΑΕΚ δεν νοείται να συνεχίσει να παρακολουθεί από μακριά. Άλλωστε, κάποια από τα θέματα που έθεσαν χθες οι συντεχνίες στον υπουργό Ενέργειας Μιχάλη Δαμιανό και την υφυπουργό παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική απαιτούν την άμεση ανάμειξη της ρυθμιστικής αρχής για να προωθηθούν, κάτι που έχει αντιληφθεί η κυβερνητική πλευρά και είναι βέβαιο πως τις επόμενες μέρες θα επιδιώξει επαφές με την ηγεσία της ΡΑΕΚ, αλλά και με συναρμόδια υπουργεία.

Η χθεσινή απόφαση των συντεχνιών να μην προχωρήσουν με τα πολύ επώδυνα για τους καταναλωτές και την οικονομία μέτρα που προγραμμάτιζαν για αύριο και τις επόμενες ημέρες λήφθηκε κατόπιν διαβεβαίωσης του υπουργού και της υφυπουργού ότι θα εξεταστούν ενδελεχώς εντός του τρέχοντος δεκαπενθημέρου όλες οι εισηγήσεις των εργαζομένων, τις οποίες συμμερίζονται στην πλειοψηφία τους -αν όχι όλες- η διοίκηση και η διεύθυνση της Αρχής Ηλεκτρισμού και θα υπάρξει νέα συνάντηση για να γίνει απολογισμός των επαφών που θα λάβουν χώρα.

Οι πληροφορίες του Φιλελευθέρου αναφέρουν ότι οι συντεχνιακοί προσήλθαν χθες στο Προεδρικό αναγνωρίζοντας την αδυναμία της Κυβέρνησης να διασφαλίσει σε αυτό το χρονικό σημείο ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν τάχιστα τα κενά επάρκειας ηλεκτρισμού για τα επόμενα 2-3 χρόνια, από την στιγμή που μόλις χθες το πρωί ο υπουργός Ενέργειας είχε αναγνωρίσει στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή πως ναι, υπάρχει σοβαρό θέμα με την επάρκεια, το οποίο για να αντιμετωπιστεί θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως το 2030 ο στόχος της εισαγωγής φυσικού αερίου και να λειτουργήσουν νέες γεννήτριες στη Δεκέλεια ή και το Βασιλικό αλλά και τα συστήματα αποθήκευσης. Ενέργειες που απαιτούν χρόνο.

Οι συντεχνίες κατέθεσαν ενώπιον των δύο κυβερνητικών αξιωματούχων εισηγήσεις για μέτρα που θα επιτρέψουν στην ΑΗΚ να αυξήσει σημαντικά την παραγωγή ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκά πάρκα και παράλληλα θα της επιτρέψουν να συνάψει διμερείς συμφωνίες με ιδιώτες παραγωγούς από ΑΠΕ, ώστε να εξασφαλίσει φθηνό ηλεκτρισμό προς όφελος όλων των πελατών της.

Τι θα εξεταστεί

Ειδικότερα, οι πληροφορίες του Φιλελευθέρου αναφέρουν ότι μεταξύ άλλων οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ζήτησαν (και δεν ήταν η πρώτη φορά):