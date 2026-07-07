Μέχρι το 2030 θα πρέπει να έρθει το φυσικό αέριο στην Κύπρο, διαφορετικά η χώρα θα έχει πρόβλημα με την επάρκεια του ηλεκτρικού ρεύματος. Την παραδοχή έκανε ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός, στο πλαίσιο της συνεδρίας της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας το πρωί της Τρίτης.

Όπως είπε ο κ. Δαμιανός, λόγω των δεσμεύσεων της Κύπρου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιες παλιές και ρυπογόνες γεννήτριες της ΑΗΚ στη Δεκέλεια θα πρέπει να αποσυρθούν μέχρι το τέλος του 2029 και να αντικατασταθούν με άλλες που θα λειτουργούν με φυσικό αέριο. Ο κ. Δαμιανός σημείωσε πως η ΑΗΚ έχει προχωρήσει σε συμφωνία για αγορά τριών νέων γεννητριών, εκ των οποίων οι δύο θα μεταφερθούν στην Κύπρο το 2028 και η μια το 2029.

«Δεν θα λειτουργούν και οι τρεις, θα λειτουργούν οι δύο, αλλά δεν θα αντικαταστήσουν πλήρως τις παλιές γεννήτριες, καθώς θα είναι μικρότερης δυναμικότητας» πρόσθεσε.

«Το project στο Βασιλικό και η αντικατάσταση των γεννητριών είναι θέματα συνυφασμένα» τόνισε ο κ. Δαμιανός. Σύμφωνα με τον ίδιο, το τερματικό του Βασιλικού είναι μονόδρομος για τη μακροπρόθεσμη ενεργειακή ασφάλεια της Κύπρου, επισημαίνοντας πως για οποιεσδήποτε άλλες ενδιάμεσες λύσεις θα χρειαζόταν περισσότερος χρόνος. Εξήγησε δε ότι η Κυβέρνηση δεν εξετάζει εναλλακτικό σχέδιο για το τερματικό του Βασιλικού, επισημαίνοντας πως στόχος είναι η προκήρυξη νέου διαγωνισμού εντός του 2026, ώστε να ανατεθεί το έργο σε νέο ανάδοχο πριν από το τέλος του έτους και να ολοκληρωθεί η υποδομή πριν από το 2030.