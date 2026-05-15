Η ΑΗΚ κατέβαλε τον περασμένο μήνα στη Siemens προκαταβολή ύψους €9 εκατ. για την αγορά τριών γεννητριών, στο πλαίσιο της αναβάθμισης του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στη Δεκέλεια, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος της Αρχής, Γιώργος Πέτρου.

Σύμφωνα με τον κ. Πέτρου, η συμφωνία με τη γερμανική εταιρεία προβλέπει την παράδοση της πρώτης γεννήτριας τον Απρίλιο του 2028, της δεύτερης τον Αύγουστο του 2028 και της τρίτης τον Μάιο του 2029.

Ο Πρόεδρος της ΑΗΚ ανέφερε ότι οι νέες μηχανές, industrial type, θα έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται με το σύστημα μέσα σε μόλις 5 λεπτά. Όπως εξήγησε, αυτό θα επιτρέπει στην Αρχή να τις θέτει εκτός λειτουργίας όταν χρειάζεται, σε αντίθεση με τις υφιστάμενες μηχανές, οι οποίες απαιτούν πολύ χρόνο για να είναι έτοιμες να συνδεθούν στο σύστημα.

Οι παλαιές μηχανές στη Δεκέλεια πρέπει να αποσυρθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2029, σύμφωνα με τον κ. Πέτρου. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, η ΑΗΚ προχωρεί παράλληλα στην εγκατάσταση μπαταριών για αποθήκευση ενέργειας στον σταθμό.

Οι μπαταρίες, συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας 80 Μεγαβάτ, έχουν ήδη παραγγελθεί και αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία το τρίτο τρίμηνο του 2027.

Ο κ. Πέτρου ανέφερε επίσης ότι προγραμματίζεται η εγκατάσταση επιπλέον μπαταριών στη Μονή, συνολικής δυνατότητας αποθήκευσης 100 Μεγαβάτ. Το έργο βρίσκεται στο στάδιο απόκτησης πολεοδομικής άδειας και άδειας οικοδομής.

Παράλληλα, σημείωσε ότι βρίσκεται υπό μελέτη και η εγκατάσταση μπαταριών στο Βασιλικό, με συνολική αποθηκευτική ικανότητα 250 Μεγαβάτ.