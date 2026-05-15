Τα βρήκαν κυβέρνηση και φορείς της Λάρνακας, που έπειτα από κρίσιμη σύσκεψη στο Προεδρικό υπό τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ανακοίνωσαν σημαντικές αποφάσεις για τις αναπτύξεις στις δύο υποδομές.

Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν ο δήμαρχος Λάρνακας, ο πρόεδρος του ΕΒΕΛ και ο πρόεδρος του ΕΟΑΛ, οι οποίοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, τονίζοντας πως αυτή τη φορά πρέπει να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα. Τις ανακοινώσεις έκανε ο υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης ο οποίος ανέφερε πως συμφωνήθηκε όπως το έργο αναλάβει στην ολότητα του η Αρχή Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ).

«Ως εκ τούτου η Κυβέρνηση προχωρά άμεσα στη μεταφορά του λιμανιού, της μαρίνας και του χερσαίου χώρου του λιμανιού στην ΑΛΚ», σημείωσε. Όσον αφορά το λιμάνι η απόφαση, όπως είπε, «αφορά την αναβάθμιση του σε τουριστικό και συμβατών εμποριών φορτίων, όπως είναι και η απαίτηση της πόλης». Άμεση προτεραιότητα, πρόσθεσε είναι η αναβάθμιση του εξοπλισμού σε σχέση με τα οχληρά φορτία «για την προστασία της υγείας των πολιτών».

Όσον αφορά τη μαρίνα η απόφαση είναι η αναβάθμιση και επέκτασή της για περίπου 200 σκάφη. Για τον χερσαίο χώρο, που αποτέλεσε και σημείο τριβής τις προηγούμενες μέρες, ο υπουργός Μεταφορών σημείωσε πως θα είναι περίπου 50.000 τ.μ. «για αστικές χρήσεις και σύμφωνα με τις επιθυμίες της πόλης». Σημαντική είναι και η απόφαση για ενοποίηση ολόκληρου του παραλιακού μετώπου της Λάρνακας, κάτι που αποτελούσε αίτημα της πόλης. Σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών μέχρι τις 30 Ιουνίου η ΑΛΚ θα παρουσιάσει στην Επιτροπή Ανάπτυξης Λάρνακας συγκεκριμένο οδικό χάρτη για υλοποίηση των προαναφερθέντων αναβαθμίσεων και αναπτύξεων. «Ξεκαθαρίζεται πως σε συνεννόηση με την ΑΛΚ υπάρχουν οι διαθέσιμοι χώροι για υλοποίηση των συμφωνηθέντων. Το όλο έργο θα γίνεται σε πλήρη συντονισμό της ΑΛΚ με τους αρμόδιους φορείς της πόλης, ενώ την ίδια στιγμή θα συσταθεί Επιτροπή Παρακολούθησης με τη συμμετοχή του Κράτους, της ΑΛΚ και των φορέων της πόλης», είπε. Σημείωσε δε πως «το όλο έργο θα συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση και ανάπτυξη της πόλης και επαρχίας Λάρνακας, αλλά και του τόπου γενικότερα και θα δημιουργήσει ένα σημαντικό αριθμό νέων θέσεων εργασίας».

Στις δηλώσεις του ο δήμαρχος Λάρνακας έκανε λόγο για μια σημαντική συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον υπουργό Μεταφορών κατά την οποία «έχουν ξεκαθαρίσει αρκετά θέματα για τα οποία εκφράζαμε και δημόσια τα ερωτήματα και τις αμφιβολίες μας». Είναι σημαντικό, είπε, «πως ξεκαθαρίστηκε ο χερσαίος χώρος που θα παραχωρηθεί για αστικές αναπτύξεις, που είναι πάγιο αίτημα της πόλης. Έχει, επίσης, ξεκαθαρίσει ότι το έργο θα περιλαμβάνει και ένα άλλο πάγιο αίτημα για ενοποίηση του παραλιακού μετώπου της Λάρνακας, αλλά και το ποιος θα υλοποιήσει το έργο. Μας έχουν αναφέρει πως έχουν την οικονομική δυνατότητα υλοποίησης και από κει και πέρα είναι σημαντικό να τηρήσουμε τα χρονοδιαγράμματα και ο πολίτης της Λάρνακας να ξεκινήσει να βλέπει έργα και όχι μόνο υποσχέσεις», σημείωσε. «Ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα για να μπουν τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση και στη σωστή κατεύθυνση και από κει και πέρα είναι στο χέρι μας να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε συμφωνήσει και αυτό θα παρακολουθούμε ως πόλη», είπε καταλήγοντας.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΕΒΕΛ, Νάκης Αντωνίου, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον υπουργό Μεταφορών για τη σημερινή συνάντηση που ήταν, όπως είπε, εποικοδομητική. «Έχουν παρθεί αποφάσεις και επιτέλους ένα έργο το οποίο αναμένει η πόλη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες οδεύει προς υλοποίηση. Είμαι μέρα χαράς για μας και περιμένουμε να δούμε το έργο μας να υλοποιείται», σημείωσε.

Ο πρόεδρος του ΕΟΑΛ, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, έκανε λόγο για ένα έργο σταθμό για τη Λάρνακα, και εξέφρασε και αυτός ευχαριστίες προς τον ΠτΔ και τον υπουργό Μεταφορών. «Σήμερα κάναμε ένα σημαντικό βήμα και ευελπιστούμε πως με τα νέα δεδομένα θα δούμε σύντομα το έργο σε τροχιά υλοποίησης και ο πολίτης της Λάρνακας να επωφεληθεί. Σημαντικό για μας πλέον είναι να τηρήσουμε τα χρονοδιαγράμματα ώστε να πετύχουμε τάχιστα την υλοποίηση του έργου», σημείωσε.