Η ισχυρή απόδοση της Τράπεζας Κύπρου μας επέτρεψε να διατηρήσουμε μια ισχυρή κεφαλαιακή θέση, παρόλη την αύξηση στις διανομές μερισμάτων στους μετόχους μας, ανέφερε στην ομιλία του στην γενική συνέλευση των μετόχων ο διευθύνων σύμβουλος Πανίκος Νικολάτου. Ως εκ τούτου σημείωσε η Τράπεζα Κύπρου έχει έναν από τους ισχυρότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα. Το 2025 ανέφερε στους μετόχους ήταν ακόμη μια πετυχημένη χρονιά για την Τράπεζα Κύπρου, όπου πετύχαμε: ελκυστική κερδοφορία ύψους €481 εκατ., και Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 18.6% βασισμένη στην υψηλή κεφαλαιακή μας βάση, με τον Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) να ανέρχεται σε 21.0%.

«Η ισχυρή χρηματοοικονομική μας επίδοση και η δημιουργία κεφαλαίων το 2025 μας επέτρεψε να αυξήσουμε σημαντικά το ποσοστό διανομής σε 70%, στο ανώτατο όριο της πολιτικής διανομής μας. Συνολικά το μέρισμα για το 2025 ανήλθε σε €305 εκατ. ή 70 σεντς ανά συνήθη μετοχή», ανέφερε. Παραμένουμε δεσμευμένοι σημείωσε για ουσιαστική διανομή, με την εισαγωγή για πρώτη φορά πρόσθετων (top-up) μερισμάτων. Αναμένουμε τη συνολική διανομή να ανέλθει μέχρι 90% της κερδοφορίας για το 2026 και μέχρι 100% ετησίως για τα έτη 2027 και 2028, υπερβαίνοντας σημαντικά το ανώτατο όριο της πολιτικής διανομής των 70% (payout ratio). Οι διανομές αυτές υπόκεινται στις συνθήκες της αγοράς καθώς και στο αποτέλεσμα της στρατηγικής σχεδιασμού κεφαλαίου και ρευστότητας του Συγκροτήματος.

Όλοι οι στόχοι μας επιτεύχθηκαν

Υλοποιήσαμε ή υπερβήκαμε όλους τους στόχους που θέσαμε για το 2025, ανέφερε στην ομιλία του στην γενική συνέλευση. Αυτό μας δίνει αυτοπεποίθηση ότι θα παραμείνουμε μια πολύ κερδοφόρα Τράπεζα σε ένα περιβάλλον ομαλοποιημένων επιτοκίων. Συνοπτικά, πετύχαμε:

• Καθαρά έσοδα από τόκους ύψους €731 εκατ. Είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα αυτό, το οποίο επιδεικνύει πως η σημαντική αύξηση δανείων και καταθέσεων και η αυξημένη δραστηριότητα αντιστάθμισης κινδύνου μας βοήθησε να απορροφήσουμε τις επιπτώσεις από τη μείωση των επιτοκίων

• Ισχυρή αποδοτικότητα με Δείκτη κόστος προς έσοδα ύψους 37% αντανακλώντας πειθαρχημένη διαχείριση των εξόδων μας

•Χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων κάτω από 40 μ.β., αντικατοπτρίζοντας τη συνεχιζόμενη υψηλή ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου μας

• Υγιή δημιουργία κεφαλαίων (CET1) άνω των 400 μ.β. (πριν την αφαίρεση για διανομή), υπερβαίνοντας κατά πολύ τον ετήσιο στόχο μας των περίπου 300 μ.β. και

•Υψηλή κερδοφορία με Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 18.6%.

H γεωπολιτική αβεβαιότητα παραμένει υψηλή ανέφερε και η έκταση του αντίκτυπου στην κυπριακή οικονομία παραμένει αβέβαιη. Οι ενέργειες που έχουμε αναλάβει τα τελευταία έτη, σε συνδυασμό με την ισχυρή επίδοση μας το 2025, τοποθετούν την Τράπεζα Κύπρου σε θέση ισχύος για να διαχειριστεί την τρέχουσα αβεβαιότητα. Ωστόσο στο βαθμό που το οικονομικό περιβάλλον που λειτουργούμε, αλλάζει, το επιχειρηματικό μας πλάνο θα προσαρμόζεται αναλόγως.

Στις προτεραιότητες για το μέλλον σημείωσε Κατά την εκδήλωση ενημέρωσης επενδυτών τον Μάρτιο 2026, στην Αθήνα ανακοινώσαμε τις στρατηγικές μας προτεραιότητες και το επιχειρηματικό μας πλάνο για τα επόμενα τρία χρόνια. Το επιχειρηματικό μας πλάνο που παρουσιάσαμε, είχε καταρτιστεί πριν από τα γεγονότα στο Ιράν. Στο βαθμό που το οικονομικό περιβάλλον που λειτουργούμε, αλλάζει, το επιχειρηματικό μας πλάνο θα προσαρμόζεται αναλόγως. Οι προτεραιότητες μας παραμένουν αμετάβλητες και αφορούν: συνέχιση της δημιουργίας σταθερής και ανθεκτικής κερδοφορίας και παροχή ελκυστικών και συνετών αποδόσεων στους μετόχους.