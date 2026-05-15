Στην Κύπρο θα βρίσκεται την Κυριακή η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, με στόχο την αναβάθμιση των διμερών σχέσεων, με απτά παραδοτέα.

Σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στο Προεδρικό, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, είπε ότι κατά την προηγούμενη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με την κ. Μελόνι, είχε συμφωνηθεί η έναρξη συζητήσεων για ένα κοινό έγγραφο εταιρικής σχέσης.

Όπως είπε, σήμερα υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να αποτυπωθεί η πρόοδος σε πιο συγκεκριμένο πολιτικό και επιχειρησιακό πλάνο.

“Οι σχέσεις Κύπρου και Ιταλίας βρίσκονται σήμερα στο υψηλότερο σε επίπεδο, με τη συνεργασία των δύο χωρών να αποκτά πιο συγκεκριμένο και στρατηγικό περιεχόμενο”, είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι οι σχέσεις των δύο χωρών εδράζονται σε σταθερή πολιτική εμπιστοσύνη, συστηματικό διάλογο, κοινές ευρωπαϊκές αξίες και συγκλίνουσες προσεγγίσεις για τον ρόλο της Μεσογείου στη νέα ευρωπαϊκή εξίσωση ασφάλειας, ενέργειας, ανθεκτικότητας και συνδεσιμότητας.

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, η επίσκεψη έχει σαφή στόχο την αναβάθμιση της διμερούς σχέσης σε ακόμη πιο δομημένο επίπεδο, με συγκεκριμένο οδικό χάρτη, σαφείς πυλώνες συνεργασίας και απτά παραδοτέα.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών, είπε, θα βρεθούν οι βασικοί τομείς της διμερούς συνεργασίας, η άμυνα και η ασφάλεια, τόσο διμερώς, όσο και στο πλαίσιο της τετραμερούς συνεργασίας Κύπρου, Ελλάδας, Γαλλίας και Ιταλίας. Επίσης, θα συζητηθούν ζητήματα ενέργειας, με την καθοριστική παρουσία της ιταλικής εταιρείας ΕΝΙ στην κυπριακή ΑΟΖ, η ψηφιακή συνδεσιμότητα, το εμπόριο, που, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο, η Ιταλία αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα συζητηθεί, επίσης, ο τουρισμός, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αναπόσπαστο μέρος των περιφερειακών διασυνδέσεων, ειδικότερα του IMEC. “Η Κύπρος λόγω της γεωγραφίας της, των υποδομών της, των περιφερειακών της συνεργασιών αλλά και των έργων που ήδη έχουν μπει σε τροχιά υλοποίησης, έχει ουσιαστικό ρόλο να διαδραματίσει στα επόμενα στάδια διαμόρφωσης του διαδρόμου, του οποίου η Ιταλία, ως ιδρυτικό μέρος, αποτελεί πολύτιμο εταίρο σε αυτή την προσπάθεια” ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, στην ατζέντα θα περιλαμβάνονται επίσης οι εργασίες και τα μέχρι στιγμής παραδοτέα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στην εξωτερική της διάσταση, στην εμβάθυνση της συνεργασίας με τις χώρες της νότιας γειτονίας και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής.

Στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας θα συζητηθεί η ανάγκη επιτάχυνσης της εφαρμογής της αμυντικής ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η περαιτέρω προώθηση της συζήτησης για την επιχειρησιακή εφαρμογή του άρθρου 42.7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν πρωτοβουλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

“Η αξία των ημερών συμφωνιών αποδεικνύεται άλλωστε, όταν η συνεργασία μετατρέπεται σε άμεση και ουσιαστική συνδρομή. Και αυτό συνέβη και τον περασμένο Μάρτιο, όταν η Ιταλία ήταν από τα πρώτα κράτη μέλη που ανταποκρίθηκε στην ενίσχυση των αυξημένων προληπτικών μέτρων της Κυπριακής Δημοκρατίας”, είπε ο κ. Λετυμπιώτης, σημειώνοντας ότι ήταν μια έμπρακτη απόδειξη ότι η σχέση Κύπρου και Ιταλίας έχει βάθος, αξιοπιστία και επιχειρησιακό περιεχόμενο.

Παράλληλα, είπε ότι οι δύο ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις για τα βασικά ζητήματα της ευρωπαϊκής ατζέντας, όπως η Ουκρανία, το μεταναστευτικό, η ανταγωνιστικότητα και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, καθώς και για τις περιφερειακές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ενημερώσει την Ιταλίδα Πρωθυπουργό για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και για τις προσπάθειες που καταβάλλει η πλευρά μας για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών εντός του συμφωνημένου πλαισίου, καθώς και των αρχών των αξιών και του κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

“Η Κυπριακή Δημοκρατία αναγνωρίζει και εκτιμά τη συνεπή στάση της Ιταλίας στο Κυπριακό, στην βάση του διεθνούς δικαίου και της ευρωπαϊκής προσέγγισης του ζητήματος”, ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η επίσκεψη της Ιταλίδας Πρωθυπουργού αποκτά ιδιαίτερη πολιτική και συμβολική βαρύτητα, καθώς είναι η πρώτη διμερής επίσκεψη Ιταλού Πρωθυπουργού στη χώρα εδώ και 36 χρόνια. Όπως ανέφερε, έρχεται σε συνέχεια της επίσκεψής του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Ρώμη τον περασμένο Φεβρουάριο, καθώς και της ιστορικής επίσκεψης του Προέδρου Ματαρέλα στην Κύπρο, της πρώτης Ιταλού Προέδρου από την εγκαθίδρυση των διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών.

Ταυτόχρονα, πρόσθεσε, εντάσσεται σε μια ευρύτερη αλληλουχία ιστορικών επαφών υψηλού επιπέδου, που αποτυπώνουν την αναβαθμισμένη διεθνή παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας: την πρώτη επίσημη διμερή επίσκεψη Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, την πρώτη επίσημη επίσκεψη Βρετανού Πρωθυπουργού μετά από 53 χρόνια, την πρώτη επίσκεψή του Ινδού Πρωθυπουργού μετά από 23 χρόνια και την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. “Αυτή η αλληλουχία δεν είναι απλώς συμβολική. Επιβεβαιώνει την αναβαθμισμένη αξιοπιστία της χώρας μας”, κατέληξε.

ΚΥΠΕ