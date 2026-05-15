Σε αρνητικό έδαφος κινούνται σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η επιστροφή των ανησυχιών για τον πληθωρισμό, η πολιτική αβεβαιότητα στη Βρετανία και οι εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,77%, στις 611,33 μονάδες, με τις αγορές να καταγράφουν απώλειες στους περισσότερους βασικούς δείκτες.

Μεταξύ των κλάδων, οι τεχνολογικές μετοχές συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους κερδισμένους, ενώ απώλειες καταγράφουν ο μεταλλευτικός κλάδος και οι τράπεζες.

Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 σημειώνει πτώση 0,76%, στις 10.293,84 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 0,79%, στις 24.262,99 μονάδες. Στο Παρίσι, ο CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,73%, στις 8.023 μονάδες.

Απώλειες 0,97% καταγράφει ο FTSE MIB στο Μιλάνο, στις 49.564,07 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 υποχωρεί κατά 0,77%, στις 17.671,20 μονάδες.

Οι τελευταίες ενδείξεις για τον δείκτη τιμών παραγωγού στις ΗΠΑ, ο οποίος αυξήθηκε περισσότερο από τις εκτιμήσεις, αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις του αυξημένου ενεργειακού κόστους και περιόρισαν τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από τη Fed.

Την ίδια ώρα, η πολιτική αβεβαιότητα στη Βρετανία παραμένει στο προσκήνιο, καθώς ο Κιρ Στάρμερ φέρεται να δέχεται πιέσεις, με φόντο το ενδεχόμενο διεκδίκησης της ηγεσίας από άλλα πολιτικά πρόσωπα. Η λίρα οδεύει προς τη χειρότερη εβδομάδα της από τον Νοέμβριο του 2024.

Στο σινοαμερικανικό μέτωπο, η επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην Κίνα ολοκληρώθηκε, με τη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ να επικεντρώνεται τόσο στις διμερείς σχέσεις όσο και στον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε νέα προειδοποίηση προς το Ιράν, διαμηνύοντας ότι η υπομονή του εξαντλείται. Παράλληλα, οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά, με κέρδη άνω του 1%.

Στις επιχειρηματικές εξελίξεις, η μετοχή της Burberry υποχωρεί κατά 2%, μετά τη χθεσινή πτώση άνω του 6%. Ο βρετανικός όμιλος πολυτελών ειδών παρουσίασε εξασθενημένες επιδόσεις στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή, γεγονός που επιβαρύνει τις προσπάθειες ανάκαμψής του.