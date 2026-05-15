Το True Heart Café άνοιξε σήμερα επίσημα τις πόρτες του στη Λευκωσία, αποτελώντας την πρώτη κοινωνική επιχείρηση στην Κύπρο και έναν χώρο συμπεριληπτικής εργασίας για 18 άτομα στο φάσμα του αυτισμού.

Η ECOMMBX, μέσα από το CSR έργο της ACTA NON VERBA, βρίσκεται περήφανα στο πλευρό του Voice for Autism, στηρίζοντας την κοινωνική ένταξη και τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για όλους.

Μέλη των Atlantean Riders, του κοινωνικού arm της ECOMMBX, παρευρέθηκαν στα εγκαίνια, απόλαυσαν τον καφέ τους και στήριξαν από κοντά το όλο έργο και την προσπάθεια, σε μια ημέρα γεμάτη χαμόγελα, συγκίνηση και αισιοδοξία για το μέλλον.