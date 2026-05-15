Πρόστιμα συνολικού ύψους €28.500 επέβαλε τον Μάρτιο η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά τον εντοπισμό 12 αδήλωτων εργαζομένων σε εταιρείες καθαρισμού και φύλαξης, καθώς και σε γραφεία και υπηρεσίες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων πραγματοποίησε συνολικά 227 ελέγχους, από τους οποίους προέκυψαν 10 πράξεις επιβολής προστίμου.

Συγκεκριμένα, έγιναν έλεγχοι σε 104 εταιρείες καθαρισμού και φύλαξης, όπου καταγράφηκαν συνολικά 189 εργαζόμενοι, εκ των οποίων 89 άνδρες και 100 γυναίκες. Από αυτούς, οι 112 ήταν Ελληνοκύπριοι, οι 46 πολίτες χωρών της ΕΕ και οι 31 αλλοδαποί από τρίτες χώρες.

Στον συγκεκριμένο τομέα εντοπίστηκαν 8 αδήλωτοι μισθωτοί εργαζόμενοι και εκδόθηκαν 6 πράξεις επιβολής προστίμου, συνολικού ύψους €18.500.

Παράλληλα, η Υπηρεσία διενήργησε 123 ελέγχους σε γραφεία και υπηρεσίες, όπου εντοπίστηκαν 120 εργοδότες και 3 αυτοτελώς εργαζόμενοι. Το σύνολο των εργαζομένων ανήλθε σε 578, εκ των οποίων 239 άνδρες και 339 γυναίκες.

Από τους εργαζόμενους σε γραφεία και υπηρεσίες, οι 338 ήταν Ελληνοκύπριοι, οι 103 πολίτες της ΕΕ και οι 137 αλλοδαποί τρίτων χωρών. Στον τομέα αυτό εντοπίστηκαν 4 αδήλωτοι μισθωτοί εργαζόμενοι και εκδόθηκαν 4 πράξεις επιβολής προστίμου, συνολικού ύψους €10.000.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, σκοπός της εκστρατείας ήταν η ευαισθητοποίηση όλων όσοι απασχολούνται στις συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες για τις συνέπειες της αδήλωτης εργασίας και της μη συμμόρφωσης με τη σχετική νομοθεσία.

Με βάση τη νομοθεσία, σε περίπτωση εντοπισμού αδήλωτου ατόμου στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκδίδεται διοικητικό πρόστιμο ύψους €1.000 για κάθε μισθωτό για τον μήνα κατά τον οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση, αυξανόμενο κατά €500 για περίοδο έξι μηνών.

Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης για δεύτερη φορά εντός δύο ετών, το ποσό των €1.000 αυξάνεται σε €2.000. Από την τρίτη παράβαση και έπειτα, το πρόστιμο ανέρχεται σε €3.000 για τον τρέχοντα μήνα, εκτός αν ο εργοδότης αποδείξει ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μικρότερη.

Αν αποδειχθεί ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μεγαλύτερη, το πρόστιμο πολλαπλασιάζεται με βάση τους πραγματικούς μήνες της παράβασης.

Το Υπουργείο υπενθυμίζει ότι στην παγκύπρια τηλεφωνική γραμμή 77778577 γίνονται δεκτές ανώνυμες και επώνυμες καταγγελίες ή πληροφορίες για αδήλωτη εργασία ή παραβίαση όρων εργοδότησης.