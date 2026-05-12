Η Κύπρος έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, μειώνοντάς τη από το 15% το 2016 στο 5% το 2026, όπως δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, σε συνέδριο στη Λάρνακα. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας και έχει ως θέμα «Η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και την προώθηση της δίκαιης εργασιακής κινητικότητας στην Ευρώπη», με αφορμή τη 10η επέτειο της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης Εργασίας.

Ο Υπουργός Εργασίας χαρακτήρισε τη διοργάνωση του συνεδρίου ως «μεγάλη τιμή» για την Κύπρο, επισημαίνοντας τη σημασία της πλατφόρμας στην επίτευξη της δίκαιης αγοράς εργασίας στην Ευρώπη και την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. «Η Κύπρος αποτελεί σταθερό και ενεργό υποστηρικτή της Πλατφόρμας από το 2016, αναγνωρίζοντας τη ζωτική σημασία της συντονισμένης ευρωπαϊκής δράσης για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας», ανέφερε ο κ. Μουσιούττας.

Στην ομιλία του, ο Υπουργός τόνισε ότι η Πλατφόρμα έχει εξελιχθεί σε έναν βασικό μηχανισμό για την ενίσχυση της συνεργασίας των εθνικών αρχών και την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας στην ΕΕ. Σχολίασε ότι το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας υπονομεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων, προκαλεί στρέβλωση στον ανταγωνισμό και στερεί τις οικονομίες από έσοδα, ενώ υπονομεύει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και τις αρχές της δικαιοσύνης στην Ευρώπη.

Αναφερόμενος στις δράσεις της Κύπρου, ο Υπουργός ανέφερε ότι η χώρα αξιοποίησε πλήρως τα εργαλεία της Πλατφόρμας, διοργανώνοντας δύο σημαντικές δράσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος Αμοιβαίας Βοήθειας από το 2018 έως το 2024. Οι ενέργειες αυτές συνέβαλαν στην ανάπτυξη του συστήματος Επιθεώρησης Εργασίας της Κύπρου και την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και της τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης.

Ο Υπουργός σημείωσε ότι οι κοινές επιθεωρήσεις, τόσο εντός της Κύπρου όσο και σε συνεργασία με άλλα κράτη μέλη, έχουν αποδώσει θετικά αποτελέσματα, βελτιώνοντας την επιχειρησιακή τεχνογνωσία και ενισχύοντας τη διασυνοριακή συνεργασία. «Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Πλατφόρμας είναι η ανταλλαγή ορθών πρακτικών και εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ των κρατών μελών», πρόσθεσε ο Υπουργός.

Ο κ. Μουσιούττας αναφέρθηκε επίσης στην σημασία της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας ως θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης, τονίζοντας ότι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ παραμένει κρίσιμη για την ίση μεταχείριση και την προστασία των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. «Η ενίσχυση της συνεργασίας αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για την εξασφάλιση της διαφάνειας και της δικαιοσύνης στην αγορά εργασίας», δήλωσε.

Επιπλέον, ο Υπουργός επεσήμανε το σημαντικό επίτευγμα της Κυπριακής Προεδρίας στην ΕΕ, η οποία, μετά από δέκα χρόνια διαπραγματεύσεων, εξασφάλισε την αναθεώρηση του κανονισμού για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. «Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη διασφάλιση ότι κάθε εργαζόμενος που μετακινείται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστατεύεται και αντιμετωπίζεται δίκαια», δήλωσε ο κ. Μουσιούττας.

Ο Υπουργός κατέληξε τονίζοντας ότι η Κύπρος παραμένει πλήρως προσηλωμένη στη στήριξη του έργου της Πλατφόρμας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας και θα συνεχίσει να επενδύει στη συνεργασία, την ανταλλαγή γνώσεων και τη συντονισμένη δράση για την προώθηση δίκαιων εργασιακών συνθηκών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

