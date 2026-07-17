Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τον διπλασιασμό των επιθεωρητών εργασίας, με στόχο την αντίστοιχη αύξηση των ελέγχων για αδήλωτη και παράνομη απασχόληση, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσιούττας.

Οι νέες θέσεις αναμένεται να συμπεριληφθούν είτε στον συμπληρωματικό προϋπολογισμό του 2026 είτε στον κρατικό προϋπολογισμό του 2027. Η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων διαθέτει σήμερα οκτώ έως δέκα επιθεωρητές.

Παράλληλα, το Υπουργείο σχεδιάζει να αρχίσει μέσα στους επόμενους μήνες την επιβολή διοικητικών προστίμων για παράνομη απασχόληση, επιπρόσθετα από τα πρόστιμα που εκδίδονται για αδήλωτη εργασία.

Στόχος ο διπλασιασμός των ελέγχων

Ο κ. Μουσιούττας, μιλώντας στο πλαίσιο του απολογισμού του έργου του Υπουργείου κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, ανέφερε ότι οι έλεγχοι αποσκοπούν στην εφαρμογή της νομοθεσίας για την αδήλωτη και παράνομη εργασία, καθώς και για τους όρους απασχόλησης.

«Είναι ανθρωπίνως αδύνατο να βρισκόμαστε παντού», ανέφερε, εξηγώντας την ανάγκη ενίσχυσης της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων.

Ο Υπουργός κλήθηκε να σχολιάσει την παγκύπρια επιχείρηση σε 16 χώρους εστίασης, κατά την οποία συνελήφθησαν 47 πρόσωπα για παράνομη απασχόληση και παράνομη παραμονή.

Πρόστιμα και για παράνομα απασχολουμένους

Ο διευθυντής του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Άντης Αποστόλου ανέφερε ότι η επιχείρηση ήταν στοχευμένη και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Αστυνομία.

Ορισμένες συλλήψεις αφορούσαν αλλοδαπούς που διέμεναν παράνομα στην Κύπρο, ενώ σε άλλες περιπτώσεις εντοπίστηκαν πρόσωπα που βρίσκονταν νόμιμα στη χώρα, αλλά εργάζονταν χωρίς σχετική άδεια. Μεταξύ αυτών ήταν φοιτητές και αιτητές ασύλου.

Για τις περιπτώσεις αδήλωτης εργασίας εκδόθηκαν διοικητικά πρόστιμα, είπε ο κ. Αποστόλου.

Μετά την τροποποίηση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και μετανάστευσης, η Υπηρεσία σχεδιάζει να επιβάλλει πρόστιμα και για την παράνομη απασχόληση. Όταν ένας εργαζόμενος είναι ταυτόχρονα αδήλωτος και παράνομα απασχολούμενος, ο εργοδότης θα μπορεί να αντιμετωπίζει επιπλέον διοικητικό πρόστιμο.

Στόχος οι 10.000 επιθεωρήσεις ετησίως

Η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων έχει δεσμευτεί να πραγματοποιεί 10.000 ελέγχους τον χρόνο έως το τέλος του 2027, σύμφωνα με τον κ. Αποστόλου.

Το 2025 διενεργήθηκαν περίπου 8.000 επιθεωρήσεις, κατά τις οποίες οι λειτουργοί της Υπηρεσίας ήρθαν σε επαφή με περίπου 19.000 εργαζομένους.

Το ποσοστό αδήλωτης εργασίας μειώθηκε από περίπου 15% το 2017 σε 5% το 2025, πετυχαίνοντας τον στόχο που είχε θέσει η Υπηρεσία.

Αντίθετα, καταγράφεται τάση αύξησης της παράνομης απασχόλησης, με αποτέλεσμα να εφαρμόζονται στοχευμένα μέτρα και να ενισχύονται οι κοινές επιθεωρήσεις με την Αστυνομία.

Πάνω από 20% στις οικοδομές

Οι έλεγχοι δεν περιορίζονται στους χώρους εστίασης, αλλά επεκτείνονται και σε άλλους κλάδους, μεταξύ των οποίων οι οικοδομές. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Υπηρεσίας, το ποσοστό παράνομης εργασίας στον κατασκευαστικό κλάδο ξεπερνά το 20%.

Ο κ. Αποστόλου εξέφρασε την εκτίμηση ότι η νέα νομοθεσία, η σταδιακή ενίσχυση της οργανικής δομής της Υπηρεσίας και η αξιοποίηση του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη» θα επιτρέψουν αποτελεσματικότερους ελέγχους μέσα στους επόμενους μήνες.

ΚΥΠΕ