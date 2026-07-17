Μια γεμάτη μέρα στην Αθήνα περιελάμβανε το οδοιπορικό για τα τριάντα χρόνια από τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού. Μετά τα νησιά, η Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού έφτασε στην Αθήνα για να μεταφέρει και εκεί το μήνυμα της μνήμης, της δικαιοσύνης, της αξιοπρέπειας.

Αντιπροσωπεία των μοτοσικλετιστών, συνοδευόμενη από την κυρία Τασούλα Ισαάκ, την Αναστασία, αλλά και τον πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο Πρόεδρος εξέφρασε την εκτίμησή του για το οδοιπορικό και τις εκδηλώσεις της Πρωτοβουλίας, υπενθυμίζοντας τόσο την τουρκική κατοχή της Κύπρου όσο και τη συμβολή της Ελληνικής Δημοκρατίας για την ολοκλήρωση της απόφασης του ΕΔΑΔ, για σύλληψη των καταζητούμενων δολοφόνων του Τάσου και του Σολωμού.

Η Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού επισκέφτηκε τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, αλλά και το Θωρηκτό Αβέρωφ, ένα πλωτό μουσείο γεμάτο ιστορία και φοβερά μηνύματα. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και η εκδήλωση μνήμης και τιμής στο Σπίτι της Κύπρου, σε συνεργασία της Πρωτοβουλίας με την πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Από τον χαιρετισμό του πρέσβη, κυρίου Σταύρου Αυγουστίδη, άξια σημείωσης είναι η αναφορά στην ιστορική συνέχεια και την κοινή μνήμη του Ελληνισμού, η υπόκλιση μπροστά στη μητέρα του Τάσου Ισαάκ, αλλά και η επισήμανση για την απόρριψη της λήθης από τον κόσμο της Κύπρου. Σημειώνεται επίσης η υπόσχεση για τιμωρία των δολοφόνων και δικαίωση της Κύπρου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, προβλήθηκε βίντεο από το οδοιπορικό που προηγήθηκε στην Κερύνεια Αχαΐας, στο Έλος Λακωνίας, στον Καραβά Κυθήρων, στο Λεωνίδιο, στη Σαλαμίνα της Αττικής, στη Ρόδο, στο Καστελόριζο και στη Ρω.

Οι μοτοσικλετιστές έφτασαν στο λιμάνι της Λεμεσού το μεσημέρι της Παρασκευής, 17ης Ιουλίου 2026. Η καθιερωμένη πορεία από τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Αυγούστου, μια μέρα πριν το τριακοστό ετήσιο μνημόσυνο των δύο ηρώων.

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