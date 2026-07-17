Κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε ξανά το Τμήμα Μετεωρολογίας για ακραία ζέστη.

Συγκεκριμένα αναφέρεται πως η προειδοποίηση είναι για ακραία ζέστη με τη μέγιστη θερμοκρασία σε περιοχές του εσωτερικού να ανέρχεται γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου.

Η προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ από: 13:00 μέχρι τις 16:00 του Σαββάτου, 18/07/2026.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις, που πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο καταιγίδας, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς σε περιοχές του εσωτερικού, στους 31 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τις αυγινές ώρες πιθανό να σχηματιστούν τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις και αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις, που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο για να κυμανθεί πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους.