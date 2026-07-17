Μήνυση σε νοσοκομείο στη Βόρεια Ντακότα των ΗΠΑ, υπέβαλαν δύο οικογένειες υποστηρίζοντας ότι αντάλλαξε κατά λάθος τα μωρά τους μετά τη γέννησή τους.

Σύμφωνα με την αγωγή κατά του Ιατρικού Κέντρου Unity στη Βόρεια Ντακότα, οι Τζέρεμι Μόρισον και Κάιλ Μπάιλιν ήταν τα μοναδικά δύο μωρά που γεννήθηκαν στο νοσοκομείο στις 28 Ιανουαρίου 1988, με διαφορά λίγων ωρών. Ωστόσο, κάποια στιγμή, χωρίς να το γνωρίζουν οι γονείς, τα δύο βρέφη φέρονται να ανταλλάχθηκαν και να παραδόθηκαν στις βιολογικές οικογένειες το ένα του άλλου.

Στην αγωγή αναφέρεται ότι οι εργαζόμενοι ή εκπρόσωποι του νοσοκομείου δεν αντιλήφθηκαν ούτε διόρθωσαν το λάθος. Ως εναγόμενοι κατονομάζονται επίσης οι γονείς των δύο ανδρών. Για τα επόμενα 36 χρόνια, η Ελίζαμπεθ Ο’Τουλ και ο Τέρι Μόρισον μεγάλωσαν τον Κάιλ, ενώ η Έβελιν Νιούτον και ο Κιθ Μπάιλιν μεγάλωσαν τον Τζέρεμι.

Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι φέρουμε την ευθύνη, λέει το νοσοκομείο

Σε δήλωσή του προς το περιοδικό PEOPLE, το Unity Medical Center επιβεβαίωσε ότι οι δύο άνδρες γεννήθηκαν στο νοσοκομείο την ίδια ημέρα το 1988 και ότι, όπως φαίνεται, χωρίστηκαν από τους βιολογικούς τους γονείς. Ωστόσο, αρνείται ότι το ίδιο ή το προσωπικό του ευθύνονται για ό,τι συνέβη, τονίζοντας ότι, λόγω της παρέλευσης σχεδόν 40 ετών, δεν υπάρχουν πλέον τα ιατρικά και υπηρεσιακά αρχεία που θα μπορούσαν να διαφωτίσουν την υπόθεση, ενώ κανένα μέλος της τότε ομάδας του μαιευτηρίου δεν εργάζεται πλέον στο νοσοκομείο. «Παρότι εκφράζουμε τη βαθιά μας συμπαράσταση στους δύο άνδρες και στις οικογένειές τους, δεν έχουμε βρει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι το Unity Medical Center ή το προσωπικό του ευθύνονται για όσα συνέβησαν», ανέφερε.

Οι δύο άνδρες, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι το ιατρικό κέντρο ήταν το μόνο μέρος όπου θα μπορούσαν να έχουν μπερδευτεί ως μωρά καθώς μεγάλωσαν σε διαφορετικές περιοχές και δεν υπήρχε πιθανότητα να μπερδευτούν αργότερα, για παράδειγμα σε παιδικό σταθμό.

Ένα τεστ DNA αποκάλυψε το λάθος

Ο Τζέρεμι δήλωσε ότι από μικρός ένιωθε πως δεν έμοιαζε με κανένα μέλος της οικογένειάς του. Από την πλευρά του, ο Κάιλ ανακάλυψε ότι η μητέρα του δεν ήταν βιολογικά συγγενής του όταν έκανε τεστ DNA για να μάθει περισσότερα για τη γερμανική καταγωγή της. Στα αποτελέσματα εμφανίστηκε η θεία του Τζέρεμι ως στενή συγγενής και, ύστερα από επικοινωνία μαζί της, διαπίστωσαν ότι ο Κάιλ ήταν στην πραγματικότητα ο βιολογικός της ανιψιός.

Σύμφωνα με την αγωγή, η επί 36 χρόνια απομάκρυνση των δύο ανδρών από τους βιολογικούς τους γονείς προκάλεσε «μόνιμη και ανεπανόρθωτη βλάβη» τόσο στους ίδιους όσο και στις σχέσεις με τους γονείς.

Σε μέιλ προς το PEOPLE, ο Τζέρεμι δήλωσε επίσης ότι ελπίζει η ιστορία του να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους να βρουν απαντήσεις, ενώ εξέφρασε την ανησυχία ότι παρόμοια περιστατικά ενδέχεται να έχουν συμβεί και σε άλλες οικογένειες. «Χαίρομαι που το νοσοκομείο δεν συμβιβάστηκε, ώστε να μπορέσω να διαδώσω το μήνυμα και να ευαισθητοποιήσω το κοινό», είπε.

iefimerida.gr