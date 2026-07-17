Έφυγε από τη ζωή η σε ηλικία 81ος ετών, η Μπρέντα Φρίκερ, η ηθοποιός που υποδύθηκε την «κυρία με τα περιστέρια» στην ταινία «Μόνος στο Σπίτι 2».

Η βραβευμένη με Όσκαρ Ιρλανδή ηθοποιός, η οποία πρωταγωνίστησε επίσης στη βραβευμένη δραματική ταινία του 1989 «Το Αριστερό μου Πόδι» (My Left Foot), απεβίωσε ένα χρόνο αφότου αποκάλυψε ότι ήταν «καθηλωμένη στο κρεβάτι της».

Ανάμεσα στους πολλούς ρόλους που έπαιξε η Φρίκερ, έμεινε περισσότερο στην ιστορία ως η «Κυρία με τα Περιστέρια» στην εμβληματική ταινία του 1992 «Μόνος στο Σπίτι 2», δίπλα στον Μακόλεϊ Κάλκιν.

Στην επιτυχία του box office, υποδύεται μια μοναχική, άστεγη κάτοικο του Σέντραλ Παρκ, η οποία γίνεται φίλη με τον Κέβιν ΜακΚάλιστερ.

Ένα χρόνο πριν δήλωνε ότι υποφέρει καθημερινά

Η είδηση του θανάτου της έρχεται ένα χρόνο αφότου η Φρίκερ έδωσε σε μια σπάνια συνέντευξη την οποία είπε ότι ήταν «περιορισμένη στο κρεβάτι της» στο Δουβλίνο, λόγω προβλημάτων υγείας.

Brenda Fricker, Oscar-winning actress and beloved ‘Home Alone 2’ Pigeon Lady, dead at 81 https://t.co/7xvFX1d44b pic.twitter.com/LxLe9Cik63 July 17, 2026

Η ηθοποιός, η οποία κέρδισε το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία My Left Foot το 1990, είχε μιλήσει στον Guardian ανοιχτά για τα προβλήματα υγείας της.

Όπως είχε πει, πονούσε κάθε μέρα και ότι λαχάνιαζε και μόνο που μιλούσε, τονίζοντας: «Δεν έχω ξανανιώσει ποτέ τόσο κουρασμένη στη ζωή μου».

Η Φρίκερ είχε δηλώσει τότε είπε με σπαρακτική φωνή: «Βιώνω έναν φρικτό θάνατο. Απλώς πεθαίνω κάθε μέρα με πόνο. Πιθανότατα θα ζήσω μέχρι τα 100».

iefimerida.gr