Με θλίψη και συγκίνηση αποχαιρέτησαν σήμερα συγγενείς, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου τη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, Μάρω Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου σε ηλικία 92 ετών.

Η σορός της σπουδαίας ηθοποιού έφτασε στη Μητρόπολη Αθηνών λίγο πριν από τις 9:00 το πρωί, ενώ λίγη ώρα αργότερα οι πρώτοι της αγαπημένοι φίλοι βρέθηκαν στο ναό.

Μεταξύ άλλων, το παρών έδωσαν ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, η Άντζελα Γκερέκου, ο Ανδρέας Γεωργίου, η Έλενα Ακρίτα, ο Γιώργος Καραμίχος, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, ο Χάρης Ρώμας, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, η Εβελίνα Παπούλια.

«Θα πρέπει να σου πω μια οριστική καληνύχτα»

«Αυτό που με πονάει είναι οτι δεν θα σου πω καλημέρα όπως συνηθίζαμε, από κοντά ή από το τηλέφωνο. Θα πρέπει να σου πω μια οριστική καληνύχτα, καληνύχτα στις μικρές καθημερινές στιγμές μας. Καληνύχτα στις συζητήσεις μας για το θέατρο και τον κινηματογράφο. Καληνύχτα σε μια σχέση 30 ετών που ξεκίνησε από τον δικό μου θαυμασμό», ανέφερε ο επί σειρά ετών στενός της φίλος Νικήτας Κακλαμάνης στον επικήδειο που εκφώνησε.

Συντετριμμένοι άπαντες στην Μητρόπολη

Τάσος Τρύφωνος

Δημήτρης Παπάζογλου

Δώρα Χρυσικού

Μάξιμος Μουμούρης

Χάρης Ρώμας

Εβελίνα Παπουλια και Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Χριστόφορος Παπακαλιάτης

Κατερίνα Μουτσάτσου

Αμίλητος με σκυμμένο κεφάλι ο Νικήτας Κακλαμάνης

Ο επί σειρά ετών στενός της φίλος συγκίνησε τους πάντες με τον επικήδειό του. Μάλιστα, η Μάρω Κοντού είχε εκφράσει στον κ. Κακλαμάνη, μια ιδιαίτερη παράκληση για την επόμενη συνάντηση της παρέας τους: Να κρατήσουν μια θέση στο τραπέζι για εκείνη και να τοποθετήσουν μπροστά στην άδεια της καρέκλα ένα ποτήρι ουίσκι και ένα αναμμένο τσιγάρο.

Ο πρόεδρος της Βουλής εκπλήρωσε την τελευταία της επιθυμία την οποία δημοσιοποίησε σε μια συγκινητική ανάρτηση:

Σημειώνεται πως παράκληση της οικογένειας ήταν να γίνουν δωρεές στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα», του οποίου υπήρξε πρόεδρος η μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου.

Η Μάρω Κοντού υπήρξε μια από τις τελευταίες μεγάλες κυρίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και μια προσωπικότητα που τίμησε το θέατρο, την τηλεόραση και τον δημόσιο βίο με ήθος, αξιοπρέπεια και αστείρευτη δημιουργικότητα. Από τις πρώτες της εμφανίσεις μέχρι τις τελευταίες της ερμηνείες, ξεχώρισε για το ταλέντο, την κομψότητα και τη δύναμη της παρουσίας της, χαρίζοντας στο κοινό αξέχαστους ρόλους που έγιναν μέρος της συλλογικής μας μνήμης.

Με περισσότερες από επτά δεκαετίες αδιάλειπτης καλλιτεχνικής πορείας, δεν υπήρξε μόνο μια σπουδαία ηθοποιός, αλλά και μια γυναίκα με πνευματική καλλιέργεια, κοινωνική ευαισθησία και ενεργή προσφορά στον δημόσιο χώρο. Με το πέρασμά της στην αιωνιότητα, αφήνει πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη από αξέχαστες ερμηνείες, και την ανάμνηση μιας γυναίκας που έζησε τη ζωή της με τους δικούς της, ασυμβίβαστους όρους.

protothema.gr και skai.gr