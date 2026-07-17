Πυκνός καπνός από εκατοντάδες δασικές πυρκαγιές στον Καναδά κάλυψε την Πέμπτη μια τεράστια ζώνη των ΗΠΑ, από τις Μεσοδυτικές έως τις Βορειοανατολικές πολιτείες, οδηγώντας τις αρχές στην έκδοση προειδοποιήσεων προς τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους όσο το δυνατόν περισσότερο και να αποφεύγουν τον αποπνικτικό, ανθυγιεινό αέρα.

Το Ντιτρόιτ κατέγραψε την Πέμπτη τη χειρότερη ποιότητα αέρα από οποιαδήποτε άλλη πόλη στον κόσμο, σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης IQAir. Ο δείκτης ρύπανσης άγγιξε το 600, επίπεδο διπλάσιο από εκείνο που η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) χαρακτηρίζει ως «επικίνδυνο».

Canadian wildfire smoke is moving into Metro Detroit, worsening air quality and hiding the downtown Detroit skyline. pic.twitter.com/1TAk1PW5tm July 16, 2026

Τα ομοσπονδιακά δεδομένα έδειξαν επικίνδυνα επίπεδα καπνού στη Μινεσότα, το Μίσιγκαν, το βόρειο Ιλινόις, το βόρειο Οχάιο και έως το Οντάριο, με τις μετρήσεις να κρίνονται εξαιρετικά ανησυχητικές σε μεγάλες πόλεις όπως η Μινεάπολη, το Μιλγουόκι και το Τορόντο. Δέκα πολιτείες ανέφεραν ανθυγιεινά επίπεδα αέρα σε τουλάχιστον ορισμένες περιοχές τους, σε μια έκταση που εκτείνεται από τη Μινεσότα έως το Μέριλαντ στον νότο.

«Είναι απίστευτο, γιατί όταν κοιτάζεις έξω νομίζεις ότι είναι ομίχλη που έχει καλύψει εντελώς την πόλη, αλλά στην πραγματικότητα είναι καπνός, και όταν βγαίνουμε έξω νιώθουμε κάψιμο στα μάτια και τον λαιμό», δήλωσε στο Reuters η 33χρονη Στέφανι Βιλανόβα, κάτοικος του Σικάγο, κατά τη διάρκεια ενός πρωινού περιπάτου στο κέντρο της πόλης με τον 68χρονο πατέρα της. Και οι δύο φορούσαν μάσκες προστασίας.

Υπαίθριες παραστάσεις, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις στη Μινεσότα, συμπεριλαμβανομένης μιας συναυλίας του ροκ συγκροτήματος Creed σε αμφιθέατρο έξω από τη Μινεάπολη, ακυρώθηκαν την Πέμπτη λόγω της κακής ποιότητας του αέρα, σύμφωνα με την εφημερίδα Minnesota Star Tribune.

Οι δημοτικές πισίνες, οι κατασκηνώσεις στη φύση, τα γήπεδα γκολφ, καθώς και όλες οι προγραμματισμένες υπαίθριες εκδηλώσεις και δραστηριότητες στη Μινεάπολη ανεστάλησαν επίσης, όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή Πάρκων και Αναψυχής της πόλης.

Smoke from wildfires blanketed Toronto on Wednesday, creating hazy skies and prompting health concerns as residents faced poor air quality, according to CTV. Howard Shapiro, Director and Associate Medical Officer of Health, compared the wildfire smoke exposure to secondhand… pic.twitter.com/r5UU31nb6k — The Associated Press (@AP) July 16, 2026

«Ποταμός καπνού»

Η βορειοανατολική περιοχή Iron Range της Μινεσότα κατά μήκος της λίμνης Σουπίριορ, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Ντουλούθ και Χίμπινγκ, κατέγραψε συγκεντρώσεις μικροσωματιδίων που έφτασαν τα 900 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα – επίπεδο τριπλάσιο από το όριο που χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο – σύμφωνα με την Υπηρεσία Ελέγχου Ρύπανσης της πολιτείας.

«Πρόκειται ουσιαστικά για έναν ποταμό καπνού που εισρέει αυτή τη στιγμή στις Μεσοδυτικές πολιτείες», δήλωσε η Έμιλι Φίσερ, χημικός ατμόσφαιρας και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο (Colorado State University). «Αυτό συνδέεται άμεσα με την κλιματική αλλαγή. Αυτή είναι η κλιματική αλλαγή που αναπνέουν οι άνθρωποι».

Ο καπνός αναμενόταν να πυκνώσει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στη Νέα Υόρκη, όπου ο ουρανός είχε καλυφθεί από μια πορτοκαλί ομίχλη και η ατμόσφαιρα είχε μια έντονη μυρωδιά καμένου, οι τοπικές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους σε εξωτερικούς χώρους. Παράλληλα, απηύθυναν σύσταση στους ηλικιωμένους, τις εγκύους και τα άτομα με άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως καρδιακές και πνευμονικές παθήσεις, να παραμείνουν στα σπίτια τους.

NEW: NYC issues a Code Red air quality alert as smoke blankets the region; breathing the air is equivalent to smoking 10 cigarettes. pic.twitter.com/8Sn9kmzD96 — Scope Report (@ScopeReport_) July 16, 2026

protothema.gr