Άγνωστος αριθμός ανθρώπων έχουν θαφτεί ζωντανοί έπειτα από κατολίσθηση σε επαρχία στα ανατολικά της πόλης Τσονγκτσίνγκ, στη νοτιοδυτική Κίνα, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση αρκετών κτιρίων με διαμερίσματα, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας κοινοτικός υπάλληλος στην επαρχία Πενγκσούι ειδοποίησε τις αρχές γύρω στις 8 το πρωί (03:00 ώρα Ελλάδας) όταν είδε ότι είχαν αποκολληθεί βράχοι.

Today’s terrifying visuals as a massive landslide caused multiple buildings to collapse near the Wujiang Three Bridges in Pengshui, Chongqing, China.



Many people are trapped under the rubble as emergency crews conduct a major search and rescue operation. pic.twitter.com/gjhujNpFDA July 17, 2026

Οι αρχές έδωσαν εντολή να απομακρυνθούν περισσότεροι από 60 κάτοικοι, αλλά η κατολίσθηση συνέβη κατά την εκκένωση στις 9:08 το πρωί, με αποτέλεσμα κάποιοι να θαφτούν ζωντανοί, όπως μετέδωσε το κρατικό δίκτυο CCTV. Σύμφωνα με το CCTV, δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί ο αριθμός των εγκλωβισμένων.

Εννέα άνθρωποι ανασύρθηκαν από τα χαλάσματα, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, χωρίς η κατάσταση της υγείας τους να εμπνέει ανησυχία. Δεν ήταν άμεσα σαφές τι προκάλεσε την κατολίσθηση.

Dashcam footage shows the exact moment a massive landslide collapses multiple buildings in Pengshui, Chongqing, China. Rescue efforts are currently underway. pic.twitter.com/kQFVxLN025 July 17, 2026

‼️On July 17, a mountain‑rock collapse struck Pengshui County, Chongqing, collapsing multiple residential buildings below.After early‑warning rockfall was spotted by community staff, over 60 residents were urgently evacuated.#Chongqing #Pengshui #Landslide #EmergencyRescue pic.twitter.com/ecLkPo4otw July 17, 2026

protothema.gr