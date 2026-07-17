Στη σύλληψη 29χρονου, προχώρησε τα ξημερώματα η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με υπόθεση παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο. Πρόκειται για υπόθεση κατάσχεσης πέραν των τριών κιλών κάνναβης, από την ΥΚΑΝ, τον Φεβρουάριο του 2024. Για την ίδια υπόθεση είχαν συλληφθεί άλλα τρία πρόσωπα, τα οποία εκτίουν ποινές φυλάκισης.

Ο 29χρονος εντοπίστηκε στη Ρουμανία, όπου συνελήφθη από την Αστυνομία της χώρας δυνάμει Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Αφού ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, εκδόθηκε στην Κύπρο, όπου αφίχθηκε τα ξημερώματα σήμερα και συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος.

Το πρωί οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα εξαήμερης κράτησης.

Η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε την 1η Φεβρουαρίου 2024, όταν με επεισοδιακό τρόπο μέλη της ΥΚΑΝ ανέκοψαν όχημα για έλεγχο, στη Λάρνακα. Εντός του οχήματος εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης, μεικτού βάρους τριών κιλών και 220 γραμμαρίων. Σχετικά με την υπόθεση είχαν συλληφθεί άλλα τρία πρόσωπα ηλικίας 28, 40 και 51 ετών, τα οποία σήμερα εκτίουν ποινές φυλάκισης 5½, 4 και 7 χρόνων αντίστοιχα.

Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λάρνακας) διερευνά την υπόθεση.