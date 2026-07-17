Τα στοιχεία για τις τουριστικές αφίξεις του Ιουνίου επιβεβαιώνουν ότι ο κυπριακός τουρισμός επέστρεψε σε σταθερή τροχιά, δήλωσε ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής, χαρακτηρίζοντας ικανοποιητική την επίδοση του μήνα υπό τις περιστάσεις.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο κ. Κουμής ανέφερε ότι η μείωση των αφίξεων κατά 1,7% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025 δείχνει πως οι μεγαλύτερες απώλειες που καταγράφηκαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο ανήκουν πλέον στο παρελθόν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία, οι αφίξεις τουριστών τον Ιούνιο του 2026 ανήλθαν σε 489.965, έναντι 498.527 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

«Οι συνολικές απώλειες αφίξεων της τάξης του 1,7%, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους, είναι μία επίδοση που επίσης επιβεβαιώνει ότι οι μειωμένες επιδόσεις των προηγούμενων μηνών, Μαρτίου και Απριλίου, επηρεασμένες από τη διεθνή διένεξη στη Μέση Ανατολή, ανήκουν πλέον στο παρελθόν», ανέφερε.

Βελτίωση μετά τις απώλειες Μαρτίου και Απριλίου

Ο Υφυπουργός Τουρισμού απέδωσε τη βελτίωση στις ενέργειες του Υφυπουργείου και των επιχειρήσεων του κλάδου για τη διαχείριση της έκτακτης κατάστασης που, όπως είπε, επηρέασε τον τουρισμό από την 1η Μαρτίου.

«Επιβεβαιώνεται ότι οι ενέργειες του Υφυπουργείου, αλλά και του συνόλου της τουριστικής βιομηχανίας, για διαχείριση της έκτακτης κατάστασης στην οποία περιήλθε ο τουρισμός της χώρας μας από την 1η Μαρτίου και μετά, έχουν επιφέρει σαφώς βελτιωμένα αποτελέσματα», σημείωσε.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι τουριστικές αφίξεις παρουσίασαν μείωση 10,1% έναντι του 2025, αλλά αύξηση 0,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Ο κ. Κουμής χαρακτήρισε και αυτή την επίδοση ικανοποιητική, λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές απώλειες του Μαρτίου και του Απριλίου, οι οποίες εξακολουθούν να επηρεάζουν τα συνολικά αποτελέσματα.

Όπως πρόσθεσε, δημιουργείται «παράθυρο ελπίδας» για περαιτέρω περιορισμό της μείωσης στις συνολικές τουριστικές αφίξεις του 2026.

Ανάγκη στήριξης συγκεκριμένων αγορών

Ο Υφυπουργός Τουρισμού σημείωσε ότι η Κυβέρνηση δεν περιορίζεται στην απλή ανάγνωση των αριθμών, καθώς από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι ορισμένες γεωγραφικές αγορές εξακολουθούν να χρειάζονται στήριξη.

«Η ενδελεχής ανάλυση καταδεικνύει την ίδια στιγμή ότι ένας αριθμός γεωγραφικών αγορών έχουν επηρεαστεί και απαιτούν και χρήζουν ακόμη εμπεριστατωμένης στήριξης, για να διασφαλιστεί η επιτυχής και απρόσκοπτη συνέχιση της πορείας τους τα επόμενα έτη», ανέφερε.

Ο σχεδιασμός για τα επόμενα χρόνια συνεχίζεται σε συνεργασία με την τουριστική βιομηχανία, με έμφαση στο 2027, πρόσθεσε.

Απώτερος στόχος, σύμφωνα με τον κ. Κουμή, είναι η μετεξέλιξη της Κύπρου σε βιώσιμο, ψηφιακά έξυπνο και προσβάσιμο προορισμό.