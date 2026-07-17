Μειωμένες κατά 10,1% ήταν οι αφίξεις τουριστών στην Κύπρο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ τον Ιούνιο η ετήσια πτώση περιορίστηκε στο 1,7%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.

Την ίδια ώρα, τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 7,4% τον Ιούνιο, φτάνοντας σχεδόν τις 169.000.

Συγκεκριμένα, οι τουριστικές αφίξεις τον Ιούνιο ανήλθαν σε 489.965, έναντι 498.527 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφοντας μείωση 1,7%.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, οι αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 1.656.015, σε σύγκριση με 1.843.013 το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025.

Πρώτη αγορά το Ηνωμένο Βασίλειο

Το Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε η κυριότερη τουριστική αγορά της Κύπρου τον Ιούνιο, αντιπροσωπεύοντας το 33% των συνολικών αφίξεων, με 161.913 επισκέπτες.

Ακολούθησε το Ισραήλ με μερίδιο 16,4% και 80.343 αφίξεις, ενώ από την Πολωνία προήλθε το 7,3% των επισκεπτών, που αντιστοιχεί σε 35.871 άτομα.

Η Σουηδία κατέλαβε μερίδιο 5,5%, με 26.884 αφίξεις, και η Γερμανία 4,4%, με 21.587 επισκέπτες.

Κυρίαρχος σκοπός οι διακοπές

Οι διακοπές αποτέλεσαν τον κύριο σκοπό ταξιδιού για το 81,6% των τουριστών που επισκέφθηκαν την Κύπρο τον Ιούνιο του 2026.

Ποσοστό 11,3% ταξίδεψε για να επισκεφθεί φίλους ή συγγενείς, ενώ το 7% επισκέφθηκε την Κύπρο για επαγγελματικούς λόγους.

Τον Ιούνιο του 2025, το 81,2% των επισκεπτών είχε ταξιδέψει για διακοπές, το 13,2% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και το 5,6% για επαγγελματικούς λόγους.

Αύξηση 7,4% στα ταξίδια των Κυπρίων

Αντίθετη πορεία ακολούθησαν τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό. Τον Ιούνιο του 2026 ανήλθαν σε 168.953, έναντι 157.324 τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 7,4%.

Η Ελλάδα ήταν ο κυριότερος προορισμός, καθώς από τη χώρα επέστρεψε το 35,3% των ταξιδιωτών, που αντιστοιχεί σε 59.664 άτομα.

Ακολούθησαν το Ηνωμένο Βασίλειο με μερίδιο 8,3% και 14.040 ταξιδιώτες, η Ιταλία με 6,3% και 10.720 ταξιδιώτες και η Πολωνία με 3,5% και 5.917 ταξιδιώτες.

Οι διακοπές αποτέλεσαν τον σκοπό ταξιδιού για το 68,1% των κατοίκων Κύπρου που ταξίδεψαν στο εξωτερικό. Οι επαγγελματικοί λόγοι αντιστοιχούσαν στο 21,7%, οι σπουδές στο 8,9% και οι υπόλοιποι λόγοι στο 1,3%.