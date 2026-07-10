Το δικό του στίγμα για την φετινή τουριστική περίοδο, αλλά και γενικότερα την ξενοδοχειακή βιομηχανία, έδωσε ο Γιάννος Πανταζής. Στις πρώτες του δηλώσεις, ως ο νέος πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ, ο κ. Πανταζής αναφέρθηκε στη φετινή δύσκολη τουριστική χρονιά, καθώς και σε αριθμό άλλων ζητημάτων τα οποία απασχολούν την ξενοδοχειακή βιομηχανία. Σε δηλώσεις του στο κρατικό ραδιόφωνο, ο κ. Πανταζής στάθηκε στην ανάγκη να ξεκινήσουμε από τώρα δουλειά για το 2027.

Κρατήσεις και πληρότητες

Σχολιάζοντας την τωρινή κατάσταση, ο νέος πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ ανέφερε ότι παρά τη βελτίωση που καταγράφεται τις τελευταίες μέρες, οι επιπτώσεις της κρίσης εξακολουθούν να επηρεάζουν τον κλάδο. Όπως είπε, οι κρατήσεις εξακολουθούν να κινούνται κατά 5 – 10% χαμηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ σε ορισμένες τουριστικές περιοχές οι απώλειες φθάνουν ακόμη και το 15 – 20%. Ξεκαθάρισε ότι «η φετινή χρονιά δεν θα είναι όπως το 2025», επισημαίνοντας ότι η προσοχή δεν πρέπει να περιορίζεται στη διαχείριση της φετινής τουριστικής περιόδου.

Όσον αφορά στο θέμα της πληρότητας, ο κ. Πανταζής ανέφερε ότι σε αντίθεση με την εικόνα που επικρατεί, οι πληρότητες για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν κινούνται στα περσινά επίπεδα, αλλά βρίσκονται γύρω στο 80%-85%, «γεγονός που σημαίνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει διαθεσιμότητα». Ως εκ τούτου, κάλεσε όσους Κύπριους θα παραμείνουν εντός, να αναζητούν προσφορές, τόσο μέσω των ιστοσελίδων των ξενοδοχείων, όσο και μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων κρατήσεων, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι όσοι κάνουν έγκαιρα την έρευνά τους, μπορούν να βρουν προσιτές επιλογές.

Ο πρόεδρος του συνδέσμου των ξενοδόχων αναφέρθηκε στην επόμενη μέρα της κρίσης, τονίζοντας ότι πρέπει έγκαιρα να ληφθούν μέτρα και αποφάσεις, ώστε το 2027 να είναι ακόμη μία καλή χρονιά, όπως αυτή του 2025. «Οι αποφάσεις που θα ληφθούν το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικές για το 2027», σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας τη σημασία να ξεκινήσουν από τώρα οι όποιες προετοιμασίες και προεργασίες απαιτούνται.

Στόχοι και προτεραιότητες

Θέτοντας τις προτεραιότητες του νέου συμβουλίου του ΠΑΣΥΞΕ, χαρακτήρισε ως σημαντικότερο στόχο τη μετατροπή της Κύπρου σε ολόχρονο τουριστικό προορισμό, εκφράζοντας ικανοποίηση για το γεγονός ότι, όπως είπε, υπάρχει κοινή αντίληψη με την κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, πρόσθεσε, απαιτούνται μεγαλύτερες επενδύσεις στο τουριστικό προϊόν και αύξηση των κονδυλίων που διατίθενται.

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι ο τομέας συνεισφέρει περίπου το 14% του ΑΕΠ, ενώ μαζί με τα πολλαπλασιαστικά οφέλη η συμβολή του στην οικονομία μπορεί να φθάσει το 18%-19%.

Αναφερόμενος στο κομμάτι των αδειοδοτήσεων για τα ξενοδοχεία, ο κ. Πανταζής επισήμανε ότι μεγάλος αριθμός μελών του Συνδέσμου έχει ήδη εξασφαλίσει προσωρινή άδεια και βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης της αδειοδότησης βάσει της νέας νομοθεσίας.

Η νέα ανάφλεξη

Η νέα ανάφλεξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή ενδεχομένως να επηρεάσει δυσμενώς τον τουριστικό κλάδο. Χθες, σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο οικονομολόγος Τάσος Γιασεμίδης υπογράμμισε ότι επαναφέρεται στο προσκήνιο ο παράγοντας της αβεβαιότητας για την παγκόσμια οικονομία.

«Είναι αναπόφευκτο ότι, εάν η κρίση παραταθεί και συνοδευτεί από διατήρηση των υψηλών τιμών ενέργειας και γενικότερη επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας, θα υπάρξει αρνητική επίδραση και στον ρυθμό ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας. Το αυξημένο κόστος παραγωγής και μεταφορών, η πιθανή επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στις κύριες ευρωπαϊκές αγορές και η επιφυλακτικότητα των επενδυτών αναμένεται να περιορίσουν τη δυναμική της ανάπτυξης τους επόμενους μήνες, καταγράφοντας χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από τις αρχικές προβλέψεις», σημείωσε χαρακτηριστικά.