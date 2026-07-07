Ο Γιάννος Πανταζής ανέλαβε καθήκοντα νέου προέδρου του ΠΑΣΥΞΕ, διαδεχόμενος τον Θάνο Μιχαηλίδη, ο οποίος ολοκλήρωσε τριετή θητεία στην ηγεσία του Συνδέσμου.

Η αλλαγή σκυτάλης έγινε στο πλαίσιο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΠΑΣΥΞΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Hilton Λευκωσίας και συνέπεσε με τη συμπλήρωση 90 χρόνων από την ίδρυση του Συνδέσμου.

Στη Συνέλευση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, υπουργοί, εκπρόσωποι κομμάτων, πρέσβεις και φορείς της οικονομίας και του τουρισμού.

Στην πρώτη του δήλωση ως πρόεδρος, ο κ. Πανταζής εξήρε τη συμβολή του κ. Μιχαηλίδη και ανέφερε ότι θα επιδιώξει την περαιτέρω ενίσχυση της ξενοδοχειακής βιομηχανίας και του κυπριακού τουρισμού.

«Με πλήρη επίγνωση της ευθύνης, αναλαμβάνω καθήκοντα με στόχο να ενισχύσω, στον βαθμό που είναι δυνατόν, την πρόοδο της ξενοδοχειακής βιομηχανίας και του τουρισμού της χώρας», ανέφερε.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΥΞΕ

Αναπληρωτής πρόεδρος: Αντρέας Καπετάνιος

Αντρέας Καπετάνιος Α’ αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Κωνσταντίνου

Παναγιώτης Κωνσταντίνου Β’ αντιπρόεδρος: Ανδρέας Τσόκκος

Ανδρέας Τσόκκος Γραμματέας: Ιάσων Περδίος

Ιάσων Περδίος Οικονομικός διαχειριστής: Αλέξιος Χρυσαφίνης

Αλέξιος Χρυσαφίνης Μέλη: Χριστιάνα Ιακωβίδου, Χρίστος Τσάνος, Μάριος Πολυβίου, Ευριπίδης Λοϊζίδης, Αντρέας Μαντάλας, Αθηνά Λοϊζίδου, Άρης Αριστείδου, Νίκος Κατσουνωτός, Ιωάννα Φλωρεντιάδου, Άννα Μιχαηλίδου, Θέμης Φιλιππίδης, Μαρίνος Κουννάς, Αγαθόκλης Κωνσταντίνου, Μαριλένα Κωνσταντίνου και Γιώργος Τοφινής.

Ο απερχόμενος πρόεδρος Θάνος Μιχαηλίδης δήλωσε ότι αποχωρεί από τη θέση με καθαρή συνείδηση, σημειώνοντας πως θα παραμείνει ενεργός υποστηρικτής των προσπαθειών για στήριξη και ενίσχυση του κυπριακού τουρισμού.

Αναφερόμενος στην πορεία του κλάδου, υποστήριξε ότι το 2025 καταγράφηκε νέο ιστορικό ρεκόρ, με περισσότερους από 4,5 εκατ. τουρίστες και έσοδα που προσέγγισαν τα €3,7 δισ.

Την ίδια ώρα, προειδοποίησε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί συνθήκες αβεβαιότητας για τον τουρισμό, επηρεάζοντας την πληρότητα ξενοδοχείων και ενισχύοντας την ανάγκη για μηχανισμούς άμεσης αντίδρασης.

Οι προτάσεις του ΠΑΣΥΞΕ για τον τουρισμό

Ο ΠΑΣΥΞΕ κατέθεσε τρεις βασικές εισηγήσεις για ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τομέα:

Σύσταση μόνιμης Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων με συμμετοχή όλων των βασικών φορέων του τουρισμού.

Θεσμοθέτηση μόνιμου Συμβουλευτικού Σώματος Τουρισμού, με συμμετοχή ιδιωτικού τομέα και Υφυπουργείου Τουρισμού.

Δημιουργία Ενιαίας Αδειοδοτικής Αρχής, με λογική one-stop shop, για απλοποίηση διαδικασιών και προσέλκυση επενδύσεων.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης παρουσιάστηκε και η νέα ψηφιακή πλατφόρμα «Xenios Analytics», η οποία θα επιτρέπει τη συλλογή και ανάλυση στοιχείων για την απόδοση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και τα λειτουργικά τους κόστη, ανά επαρχία και κατηγορία μονάδας.

Σύμφωνα με τον ΠΑΣΥΞΕ, η πλατφόρμα θα παρέχει τεκμηριωμένη πληροφόρηση στα μέλη του Συνδέσμου, στην Πολιτεία και σε άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη τον νέο πρόεδρο του ΠΑΣΥΞΕ, χαρακτηρίζοντας τον Σύνδεσμο στρατηγικό εταίρο στην προσπάθεια αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος. Ευχαρίστησε επίσης τον Θάνο Μιχαηλίδη για τη συμβολή του κατά την προηγούμενη τριετία.