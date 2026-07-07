Άνευ ανθυποψηφίου εξελέγη ο Γιάννος Πανταζής νέος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΠΑΣΥΞΕ που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη.

Ο κ. Πανταζής διαθέτει πολυετή εμπειρία στους τομείς του τουρισμού, της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, της κρουαζιέρας και της ανάπτυξης ακινήτων, με επαγγελματική πορεία στην Κύπρο, την Ελλάδα, τη Γαλλία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Από τον Νοέμβριο του 2010 είναι γενικός διευθυντής του ομίλου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Leptos Calypso Public Ltd στην Πάφο. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του έχει την ευθύνη για τη λειτουργία, τη στρατηγική και το μάρκετινγκ της εταιρείας, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Προηγουμένως διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος της D.H. Cyprotels Public Ltd στη Λεμεσό, με αρμοδιότητες στη στρατηγική, την ανάπτυξη και το μάρκετινγκ της εταιρείας στους τομείς των ακινήτων και των ξενοδοχείων.

Στην επαγγελματική του διαδρομή περιλαμβάνονται επίσης θέσεις στον όμιλο Louis, όπου υπηρέτησε ως διευθυντής αναπτυξιακής πολιτικής της Louis Public Company, διευθύνων σύμβουλος της Louis Ship Management, της Louis Cruise Centre και της Louis Duty Free, καθώς και γενικός διευθυντής ανάπτυξης της Louis Hotels and Catering.

Διετέλεσε ακόμη διευθύνων σύμβουλος της Royal Olympic Cruises στον Πειραιά, εταιρείας κρουαζιέρων εισηγμένης στο Nasdaq, ενώ προηγουμένως ήταν διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Amathus και της Amathus Aviation Division.

Στο εξωτερικό εργάστηκε στη Meridien Middle East στο Αμπού Ντάπι ως αντιπρόεδρος πωλήσεων, μάρκετινγκ και ανάπτυξης, ενώ στη Meridien S.A. στο Παρίσι είχε καθήκοντα περιφερειακού αντιπροέδρου ανάπτυξης. Στα πρώτα επαγγελματικά του βήματα εργάστηκε επίσης στη Νέα Υόρκη, στον ξενοδοχειακό και τουριστικό τομέα.

Ο κ. Πανταζής είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και πτυχίου στη Διοίκηση Ξενοδοχείων από το Πανεπιστήμιο Κορνέλ. Κατά τη φοίτησή του στο Κορνέλ εξελέγη μέλος της ακαδημαϊκής εταιρείας τιμών Phi Kappa Phi και διακρίθηκε επανειλημμένα στη Dean’s List.

Μέχρι την εκλογή του στην προεδρία του ΠΑΣΥΞΕ ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου. Παράλληλα, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου.