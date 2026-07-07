Σημαντική αύξηση κατέγραψε η οικοδομική δραστηριότητα στην Κύπρο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τις άδειες οικοδομής που εκδόθηκαν να αυξάνονται κατά 44,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο εκδόθηκαν συνολικά 2.276 άδειες οικοδομής, έναντι 1.580 το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Η συνολική αξία των αδειών αυξήθηκε κατά 41,6%, ενώ το συνολικό εμβαδόν παρουσίασε άνοδο 40,2%. Ιδιαίτερα αυξημένος ήταν και ο αριθμός των οικιστικών μονάδων, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 58,4%.

Τα βασικά στοιχεία του πρώτου τριμήνου

Εκδόθηκαν 2.276 άδειες οικοδομής, από 1.580 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι οικιστικές μονάδες που εγκρίθηκαν ανήλθαν σε 5.403 .

. Από αυτές, 3.823 αφορούν οικιστικές πολυκατοικίες.

Άλλες 1.008 αφορούν μονοκατοικίες, 334 διπλοκατοικίες και 234 μικτές πολυκατοικίες.

Η συνολική αξία των αδειών αυξήθηκε κατά 41,6%.

Το συνολικό εμβαδόν των αδειών αυξήθηκε κατά 40,2%.

Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση κατέγραψαν οι άδειες για κατασκευή δρόμων, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 307,1%, φθάνοντας τις 57 από 14 την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Μόνο τον Μάρτιο εκδόθηκαν 27 άδειες για έργα αυτής της κατηγορίας.

Αύξηση κατά 67,8% παρουσίασαν οι άδειες για διαίρεση οικοπέδων, οι οποίες ανήλθαν σε 198 από 118. Παράλληλα, οι άδειες για οικιστικά κτήρια αυξήθηκαν κατά 44,4%, φθάνοντας τις 1.677, έναντι 1.161 πέρσι.

Τα στοιχεία του Μαρτίου

Μόνο τον Μάρτιο του 2026 εκδόθηκαν 776 άδειες οικοδομής, με συνολική αξία €433,1 εκατ. και συνολικό εμβαδόν 353,9 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων.

Με βάση τις άδειες που εκδόθηκαν τον συγκεκριμένο μήνα, προβλέπεται η ανέγερση 1.940 οικιστικών μονάδων.