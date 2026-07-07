Αίσθηση στις ΗΠΑ προκαλεί η υπόθεση 14χρονου που βρέθηκε ζωντανός τρία χρόνια μετά την εξαφάνισή του, όταν ήταν μόλις 11 ετών.

Ο σήμερα 14χρονος είχε εξαφανιστεί το 2023 από το Ρίο Ράντσο του Νέου Μεξικού, εν μέσω δικαστικής διαμάχης για την επιμέλειά του. Οι αμερικανικές αρχές είχαν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες, στις οποίες συμμετείχαν ομοσπονδιακές υπηρεσίες, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

O 14χρονος Άντριου Εσκομπάρ

Η υπόθεση πήρε απρόσμενη τροπή την 1η Ιουλίου 2026, όταν οι αρχές ενημέρωσαν τον πατέρα του παιδιού ότι ο γιος του είχε εντοπιστεί ζωντανός. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ανήλικος βρέθηκε όταν η μητέρα του επέστρεψε από το Μεξικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενεργοποιώντας αυτόματα την ειδοποίηση για αγνοούμενο πρόσωπο κατά τον έλεγχο στα σύνορα. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ακινητοποίηση και των δύο.

Η μητέρα του παιδιού κρατείται στο Ελ Πάσο του Τέξας, ενώ αναμένεται να εκδοθεί στο Νέο Μεξικό για να αντιμετωπίσει τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε ο 14χρονος στις αρχές, κατά τη διάρκεια των τριών ετών που αγνοούνταν ταξίδεψε σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων η Αυστρία, η Αλβανία και η Τουρκία, ενώ στο διαβατήριό του υπάρχει και σφραγίδα από το Άμστερνταμ.

Η μητέρα του 14χρονου

Ο πατέρας του, εμφανώς συγκινημένος, δήλωσε ότι χρειάστηκε αρκετά δευτερόλεπτα για να συνειδητοποιήσει το τηλεφώνημα των αρχών που του ανακοίνωσε πως ο γιος του είχε βρεθεί. Όπως ανέφερε, το παιδί είναι σε καλή σωματική κατάσταση, ωστόσο η οικογένεια εκφράζει έντονη ανησυχία για την ψυχολογική του υγεία, έπειτα από όσα βίωσε τα τελευταία τρία χρόνια.

Πλέον, προτεραιότητα αποτελεί η σταδιακή επανένταξη του ανηλίκου στην οικογένειά του και η παροχή της απαραίτητης ψυχολογικής υποστήριξης, ώστε να μπορέσει να αφήσει πίσω του τη δύσκολη αυτή περίοδο της ζωής του.

protothema.gr