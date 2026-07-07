Με την κατάθεση της ένατης κατά σειρά μάρτυρος κατηγορίας συνεχίζεται η δίκη για τον θάνατο του 14χρονου Στυλιανού Κωνσταντίνου. Ενώπιον του δικαστηρίου παρουσιάστηκε σήμερα η Σ.Κ., η οποία διετέλεσε συνδετική λειτουργός για την περίπτωση του Στυλιανού την περίοδο 2010-11.

Η μάρτυρας στην κατάθεση της προς τον ποινικό ανακριτή το 2020, αναφέρθηκε σε σειρά πολυθεματικών συνεδριών κατά τη διάρκεια της ενασχόλησης της με την υπόθεση. Όπως είπε, αρχικά οι πολυθεματικές πραγματοποιούνταν χωρίς την παρουσία λειτουργών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, παρά το γεγονός ότι είχαν προσκληθεί. Μίλησε για τουλάχιστον δύο πολυθεματικές στις οποίες καλέστηκαν αλλά δεν συμμετείχαν. Μετά από ένα χρονικό σημείο, οι συνεδρίες γίνονταν με την παρουσία εκπροσώπου και τον ΥΚΕ.

Η εμπλοκή της στην περίπτωση του Στυλιανού άρχισε στις 9 Μαρτίου 2010. Στην πρώτη πολυθεματική που έγινε στις 14 Μαΐου κλήθηκε εκπρόσωπος των ΥΚΕ, ωστόσο, δεν παρευρέθηκε κανένας. Εκεί εξετάστηκε πρόταση για αναστολή της φοίτησης του Στυλιανού στο δημοτικό, η οποία όμως δεν έγινε αποδεκτή από τη μητέρα. Εκείνη την ημέρα, σύμφωνα με την κατάθεση της μάρτυρος, η μητέρα φέρεται να ανέφερε ότι ο Στυλιανός «κάμνει όπως τον παπά του», υπονοώντας ότι τον μιμείται. Σε εκείνη την πολυθεματική έγινε αναφορά σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Στη δεύτερη πολυθεματική, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του ίδιου έτους όταν ο Στυλιανός φοιτούσε στην Α’ τάξη του δημοτικού, η μάρτυρας κατέθεσε ότι η μητέρα έκανε λόγο για βελτίωση στη σχέση της με τον σύζυγο της, καθώς και στη συμπεριφορά του Στυλιανού. Τη βελτίωση όσον αφορά το παιδί την απέδιδε στην καλή σχέση που είχε με τη συνοδό του. Όπως ακούστηκε κατά την εξέταση της μάρτυρος από την κατηγορούσα Αρχή, ο Στυλιανός είχε εξαιρετική σχέση με τη συνοδό του και υπήρχε η εντύπωση ότι εκείνη αποτελούσε την επέκταση του παιδιού. Συγκεκριμένα, έγινε αναφορά σε «σχέση εξάρτησης» από την πλευρά του Στυλιανού. Η μάρτυρας εξήγησε ότι ο Στυλιανός φαινόταν να την εμπιστεύεται και να του παρείχε μια αίσθηση ασφάλειας.

Σε σημείωμα που ετοίμασε η μάρτυρας πριν τον Ιανουάριο του 2011 και το οποίο διαβάστηκε από την ίδια στο δικαστήριο, υπάρχει αναφορά ότι ο Στυλιανός μίλησε για βάναυσο ξυλοδαρμό από τον πατέρα στη μητέρα και ακολούθως χτυπήματα από την μητέρα προς εκείνον. Επιπλέον, υπήρχε αναφορά ότι και τα δύο παιδιά της οικογένειας (ο Στυλιανός και η μικρή του αδερφή) ήταν πολύ βρώμικα και παραμελημένα. Επιπλέον, υπήρχαν καταγραμμένες αναφορές για ποντίκια, κατσαρίδες και αδέσποτους σκύλους στο σπίτι.

Η μάρτυρας είπε κατά την εξέταση της από την κατήγορο ότι συνάντησε τον Στυλιανό μόνο μια φορά, όταν αυτός ήταν στο δημοτικό. Όπως είπε, συζήτησαν μαζί θέματα χαλαρής φύσεως και ανώδυνα, αφού ο σκοπός της συνάντησης ήταν να γνωρίσει η ίδια το παιδί ώστε να έχει εικόνα μιας περίπτωσης που κρινόταν ως σοβαρή.

Περιγράφοντας την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Στυλιανός εκείνη την ημέρα, είπε ότι έδειχνε απίστευτη έλλειψη φροντίδας. Δακρυσμένη ανέφερε ότι δυστυχώς το παιδί «βρωμούσε», προσθέτοντας ότι αυτό που την θλίβει περισσότερο είναι η εντύπωση που της δημιουργήθηκε πως ο ίδιος το αναγνώριζε.

Σημείωσε ότι αν και η συζήτηση ήταν ανάλαφρη, ο ίδιος ήταν μαζεμένος. «Το θυμάμαι ως τώρα. Ήταν μαζεμένος ενώ έπρεπε να χαλαρώσει. Το σώμα του ήταν μαζεμένο επειδή ένιωθε άβολα», εξήγησε. Επισήμανε ακόμα ότι της είχε καρφωθεί στο μυαλό η σκέψη ότι είχε έρθει απευθείας από την μάντρα. Δηλαδή, ήταν στη μάντρα την προηγούμενη μέρα, κοιμήθηκε με τα ίδια ρούχα και πήγε στο σχολείο. Ανέφερε επιπλέον πως τα χέρια του και το πρόσωπο του ήταν λερωμένα, ενώ τα νύχια του ήταν μαύρα.

Το κείμενο ανανεώνεται.