Διακόπηκε η διαδικασία προσωποκράτησης του 33χρονου Ισραηλινού, που φέρεται ως ένας από τους δράστες της απόπειρας ληστείας σε κοσμηματοπωλείο στην περιοχή Δροσιάς στη Λάρνακα χθες το πρωί. Κατά τη διάρκεια της προσωποκράτησής του, η δικηγόρος του, Αντριάνα Κλαΐδη, υποστήριξε ότι αυτός αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας λόγω χρήσης ναρκωτικών. Έτσι το δικαστήριο διέταξε όπως η διαδικασία προσωποκράτησης διακοπεί και συνεχιστεί αύριο.

Υπενθυμίζεται πως ο ύποπτος συνελήφθη χθες το απόγευμα όταν μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας, εντόπισαν σε πολυκατοικία σε περιοχή της Λάρνακας όχημα ίδιου τύπου, μάρκας και χρώματος και με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που έφερε το όχημα των δραστών κατά την απόπειρα ληστείας. Ακολούθως, εντοπίστηκε ο υπεύθυνος οδηγός του συγκεκριμένου οχήματος, που όπως διαπιστώθηκε ήταν ο 33χρονος.

Σε έρευνα που έγινε εντός της οικίας του εν λόγω προσώπου εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια δύο πλήρη φυσίγγια τυφεκίου και ένα πολυβόλου και συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα. Επίσης, στη συγκεκριμένη οικία εντοπίστηκε και παραλήφθηκε τεκμήριο το οποίο φαίνεται να κατείχε ο δράστης κατά την απόπειρα ληστείας Εναντίον του 33χρονου, εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης για τα αδικήματα της συνομωσίας προς διάπραξη κακουργήματος, απόπειρας ληστείας, παράνομης κατοχής πυροβόλου όπλου, επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης και οπλοφορίας προς διέγερση τρόμου και συνελήφθη. Για την ίδια υπόθεση καταζητείται ακόμη ένα πρόσωπο, με ευρωπαϊκό διαβατήριο, εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί επίσης ένταλμα σύλληψης.

Η απόπειρα ληστείας καταγγέλθηκε στο ΤΑΕ Λάρνακας στις 9 χθες το πρωί. Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστος άνδρας εισήλθε στο χρυσοχοείο και πρόταξε πιστόλι εναντίον του 73 χρόνου ιδιοκτήτη. Αυτός φορούσε μαύρη φανέλα με μακριά μανίκια και γιλέκο εταιρείας διανομής φαγητού, ενώ είχε καλυμμένο το κεφάλι με μαύρο κράνος μοτοσικλέτας.

Ο ιδιοκτήτης αντέδρασε και τότε ο επίδοξος ληστής τον κτύπησε στο κεφάλι με το πιστόλι προκαλώντας του θλαστικό τραύμα. Παρά τον τραυματισμό του ο 73χρονος συνέχισε ν’ αντιδρά και κατάφερε ν’ απωθήσει τον δράστη εκτός του καταστήματος. Ο άγνωστος άντρας θεάθηκε στη συνέχεια να εισέρχεται σε όχημα που τον περίμενε εκτός του καταστήματος. Ο παραπονούμενος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου έγινε συρραφή στο τραύμα του και πήρε εξιτήριο.