Τα εικονιζόμενα πρόσωπα αναζητούνται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση απόπειρας ληστείας, που διαπράχθηκε σήμερα το πρωί στην επαρχία Λάρνακας. Στις φωτογραφίες, διακρίνονται κυρίως τα χαρακτηριστικά του οχήματος με το οποίο διέφυγαν από τη σκηνή οι δράστες, καθώς και του προσώπου που οδηγεί το εν λόγω όχημα.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ή την αναγνώριση τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας στο τηλέφωνο 24804060, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.